Muere Liam Payne, ex integrante de One Direction

El cantante Liam Payne, ex integrante de One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires, según confirmó Alberto Crescenti, director de servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a la cadena de televisión TN.

El músico británico de 31 años cayó del tercer piso del hotel Casa Sur Palermo, cuando se hospedaba en esa ciudad.

Alberto Crescenti dijo a medios locales que la caída le ocasionó al músico "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte. Tenía fractura de base de cráneo".

Gossip Zayn Malik es acusado de Catfish; le eliminan Tinder por usar sus propias fotos

Según el reporte de TN, una patrulla de la Comisaria 14B y los médicos de una ambulancia SAME constataron la muerte del cantante, guitarrista y compositor Liam Payne.

"A las 17:04, a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno del hotel Casa Sur. A las 17:11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del joven. Después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, dijo Crescenti, según el medio argentino.

De acuerdo con el diario argentino El Clarín, la policía acudió al lugar luego de recibir una llamada al 911 donde reportaban a un hombre bajo los efectos de sustancias.

"Un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", indicó el medio argentino.

“Liam Payne”:

Porque se habría suicidado un ex One Dirección en un hotel de Argentina, estaba alojado en Palermo en Casa Sur, habia estado hablando pestes de sus ex compañeros y había tenido problemas con su ex novia por infidelidad pic.twitter.com/oswahRqANX — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 16, 2024

Hasta el momento, ninguno de sus excompañeros de la banda One Direction han realizado ninguna declaración por el deceso del artista.

Con información de EFE