Napoleón, firme en su decisión de retirarse de los escenarios

José María Napoleón ratifica su decisión de retirarse de los escenarios, “pudiendo hacerlo, quiero hacerlo con todas mis facultades”, dijo durante el anuncio de su concierto del adiós Hasta siempre en el Auditorio Nacional, para el próximo 10 de agosto. Y, declaró que en lo que le reste de vida, se convertirá en compositor de otros intérpretes, “llevo escritas 13 canciones inéditas de 20 que le voy a presentar a Alejandro Fernández para que elija, no será la primera vez que me grabe un Fernández, lo hizo su padre Vicente con Lo que un día no fue no será, muy a su estilo”.

En multitudinaria conferencia de prensa en el escenario del Coloso Reforma la tarde de este viernes 24, Napoleón el cantautor y ex torero originario de Aguascalientes, aceptó que “sí, duele muchísimo pensar que ya no haremos lo que he amado tanto tiempo, será difícil, pero no quiero esperar no poder retirarme.

“Quiero dejar una buena imagen como cantante, como compositor; quiero dedicar el resto de la vida que Dios me permita, a ser compositor para otros cantantes. Mi primer plan es para nuestro querido Alejandro Fernández, me gustaría que me haga favor de grabarme, como su padre y también el maestro Pepe Aguilar me grabó últimamente”.

Napoleón habló del tema inédito El manguito retador, que compuso a raíz de sufrir un asalto a manos de dos personas en la calle. “Ya no puedo caminar como antes, ni correr por el asalto, lo único que querían era mi teléfono y se lo llevaron, pero me dejaron cuatro fracturas en el manguito rotador del hombro, por lo que cree la canción, que al oírla el pianista de la Sonora Dinamita, me la pidió; la están grabando y la estrenarán próximamente”.

Contó que además de dedicarse a componer canciones, procurará estar cerca de sus hijos y disfrutar a sus tres nietos, y admirar los 63 árboles plantados en su casa de Aguascalientes.

“Quiero mirar y que me miren, las miraditas de Nicolás, Sabina, de mis chiquitines, de Sofía, quiero verme en esas miradas y disfrutarlos porque con mis 60 kilos de peso, aún juego con ellos”, reconoció y mencionó que Nico, su nieto, canta urbano con letras que no respetan a la mujer, cuando él la venera, aunque exceptuó Ella se llamaba Marta, donde expuso a una de sus parejas y eso lo ha marcado en su vida personal y en su momento cuando vivió esa ruptura amorosa.

Mientras no se confirman aún nuevas fechas con Dulce, adelantó que para sus conciertos de agosto, muy probablemente tenga de invitados a María José y a Carlos Rivera, y quien no faltará es su hijo, José María Jr.

Napoleón muy melancólico y hasta nostálgico arribó al Auditorio Nacional, porque habló desde sus inicios, que de su señora madre aprendió cantar y de música, de su señor padre don Rafael, la literatura, la poesía; sin embargo desde su corta edad ayudó a vender huevos y pan, así como en otras tareas y oficios para ayudar al sustento de la casa porque eran seis hermanos.

“En el fondo de la casa paterna había un baño muy chico con un espejo en el que me veía como cantante o torero, y la vida me llevó a cumplir ambos sueños. Hoy me miro y tengo que dejar mi faceta de cantante”.