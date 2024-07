Odisseo alcanza su madurez sonora; se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional

Viento en popa y con cada vez mayor consciencia de la cartografía de sus canciones, los integrantes de la banda de rock Odisseo cruzan por un momento de gran actividad, el cual consideran es el resultado de grandes esfuerzos y al mismo tiempo un aliciente para seguir su camino, cuya siguiente parada será su primera presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 17 de agosto.

“Desde que yo llegué a la banda, siempre nos visualizamos en poder tocar en escenarios grandes, pero mentiría si dijera que en algún momento pensamos presentarnos en el Auditorio. No terminamos de creer que estaremos ahí, pero creo que lo merecemos como banda y también nuestro público que ha crecido con nosotros”, dice en entrevista Juan Pablo López, vocalista que se integró a la banda en 2017.

Como prueba de los avances que ha tenido la banda desde su creación hace 14 años, Juan invita a escuchar el más reciente disco, “Tormentas inesperadas”; “creo que la palabra que definiría este nuevo disco es madurez, pues ya estamos en nuestros altos treintas y queremos transmitir las cosas que estamos viviendo en esta etapa de nuestra vida. Esto se ve, desde la elegancia de la portada, pero también en la letra y la música de las canciones que dicen que ya no somos unos adolescentes”, agrega el músico, quien destaca que los temas que tocan estas nuevas canciones van desde la complejidad de la vida en pareja, hasta el agradecimiento a la música como vocación.

Juan Pablo, confiesa que en los últimos años ha reflexionado sobre el papel de los músicos dentro de la sociedad, en comparación de otras disciplinas y ciencias que suelen considerarse “útiles”.

“Antes yo pensaba que nosotros éramos un simple entretenimiento, que esta carrera podía llegar a ser algo muy banal. Pero ahora me doy cuenta que no, la música en verdad puede sanar la mente y el alma de las personas. Es por eso que creo que hemos intentado de que nuestras canciones realmente puedan llevar un mensaje, sin que pretendamos ser unos gurús de nada porque no tenemos la verdad absoluta”, asegura.

MIRAR A LAS RAÍCES



A lo largo de los años, Odisseo se ha caracterizado por recuperar en gran medida el sentimiento de la balada en español y combinarlo con sonidos rockeros, principalmente de bandas británicas. Sin embargo, en este disco, Juan Pablo, detalla que han decidido mirar más hacia las raíces de la música popular mexicana.

“En la música en español creo que la letra tiene mucho más peso que la que se compone en otros idiomas que se centran aún más en los ritmos. Es por eso que creo que nuestras canciones han logrado conectar con la gente, que reconoce en ellas una gran cantidad de cosas que han vivido. En este disco ahora hemos querido voltear un poco a eso que nos estábamos perdiendo”, finaliza el músico, quien recuerda que el nombre de la banda nació en realidad de la suma de las palabras odio y deseo, aunque reconoce que a los músicos les gusta que refieran a su trayectoria como la del héroe descrito por el poeta griego Homero.