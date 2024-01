Alemán se disculpa con sus fans tras caso de violencia contra su exnovia

Alemán se disculpó con sus fans por su conducta hacia su ex novia, Akasha, luego de que en diciembre ella compartiera en redes sociales fotografías y audios denunciando un presunto abuso físico a manos del rapero.

Puede interesarte: El rap y la cultura maya, en un solo escenario

“Quiero pedir una disculpa a mis fans por hacerles parte de un momento de mi vida muy denso. Quiero dejar en claro que pido una disculpa a mi público y a ella por hacerles pasar estos momentos. Es momento de estar solo y de trabajar en mí, pero también es momento de dejar las cosas claras y limpiar mi nombre”, expresó el intérprete de Rucón en conferencia de prensa.

Alemán declaró que a ambas partes les costó mucho trabajo apartarse de la situación tan complicada que vivían, pero fue él quien dio el primer paso hacia atrás, pese al amor que le tenía a su ahora ex pareja.

Gossip Josefa y Esperanza De Velasco toman la batuta de la tradición musical en su familia

“Esto es también para poner un ejemplo a muchos amigos y compas que han pasado por esto. Que los jóvenes tomen el ejemplo, toda la raza que me sigue, los morros, los niños, lo hago por ellos. Que me vean dando la cara, y se alejen cuando vean una situación de violencia en el noviazgo, debes tener valor para darte la vuelta y alejarte”.

El también compositor aclaró que, tanto los audios como las fotos, pertenecen a distintos momentos de su relación sentimental (que se extendió por aproximadamente cinco años), la cual pese a los buenos momentos estuvo manchada por fuertes discusiones y altercados físicos.

Con respecto a las imágenes donde se observan moretones en las extremidades de Akasha, él y su equipo legal argumentaron que se trató de lesiones derivadas por “una contención” en defensa propia por parte del cantante.

“Esas publicaciones son de cuando íbamos iniciando. Yo veía a otras personas y ella también, era eso”, explicó. “Ese día estábamos discutiendo, me fui a otro cuarto, dejé el celular y dije ahorita se calma. A la media hora, me estaba llame y llame, no contesté, y ya luego vi los mensajes de amigos diciéndome ¿Ya viste lo que puso?”, narró.

PARTICIPARÁ EN CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA

El rapero estuvo acompañado por la doctora Verónica Belén Rodríguez, una experta en relaciones, que actualmente está atendiendo al cantante, y sus abogados, Carlos Gómez y Christopher Estupiñán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este último adelantó que próximamente darán a conocer detalles de una serie de campañas contra la violencia en las cuales Alemán participará, junto con algunos colegas suyos. “Es reconocer y afrontar un problema social, que muchas veces los hombres no hablamos de estos temas”, explicó a El Sol de México.

“Pero consideramos que es importante dar ese ejemplo, y mostrar esos valores. Con la voz y la imagen de Alemán, que tiene tantos seguidores, mandar ese mensaje a más personas, y precisamente ser un ejemplo de ese valor que debemos tener para afrontar este tipo de relaciones en las que muchos nos hemos visto envueltos”, finalizó.