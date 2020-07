Muerte de Naya Rivera fue por ahogamiento accidental: Forense

La muerte de la actriz de la serie musical "Glee" Naya Rivera, cuyo cuerpo fue hallado el lunes en un lago de California, se debió a un ahogamiento accidental, informaron las autoridades este martes.

Rivera, de 33 años, desapareció el miércoles pasado luego de alquilar un bote junto a su hijo de cuatro años. Su cuerpo fue hallado flotando en el lago Piru, al noroeste de Los Ángeles.

El médico forense del condado de Ventura le practicó una autopsia y confirmó su identidad a partir de registros dentales.

En el examen no encontró "heridas traumáticas" ni la presencia de alcohol o drogas.

"La causa de muerte es ahogamiento. La forma de muerte fue accidental", indicó el informe.

El sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, ya había adelantado el lunes que no había señales de suicidio u homicidio, y que pudo haber muerto debido a las traicioneras corrientes del embalse.

Unas tres horas después de que alquilara la embarcación, el niño de cuatro años fue encontrado solo, dormido dentro del bote, a la deriva. Dijo a los investigadores que su madre le había ayudado a subir a la embarcación antes de desaparecer.

Homenaje a Rivera

Estrellas de Hollywood rindieron homenaje a Rivera, incluidos antiguos compañeros de reparto en "Glee", que se juntaron en la orilla del lago el lunes.

Chris Colfer dijo que Rivera "dijo la verdad al poder con aplomo e intrepidez", mientras que Jane Lynch escribió en Instagram: "Descansa, dulce Naya. Eras una gran fuerza".

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera's body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith's death.

La actriz Viola Davis, ganadora del Oscar, escribió: "oraciones para la familia de Naya Rivera. ¿Será que podemos volver a comenzar el 2020? Ha sido demasiada pérdida".

Rivera interpretó a la porrista de secundaria Santana López en "Glee", cuyo elenco ha sido golpeado ya por la tragedia antes.

