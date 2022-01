La historia detrás del pleito entre Chiquis y Rosie Rivera; ¿que pasó entre ellas?

El 9 de diciembre del 2012 falleció Jenni Rivera en un accidente de avión. Ante este acontecimiento, sus hijos llegaron a un acuerdo para nombrar a su tía Rosie Rivera como la albacea de su fortuna. Desde entonces ella se quedó al frente de las compañías Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion.

Nueve años después, la familia empezó a tener diversos conflictos entorno a la gestión de estos recursos, por eso decidieron realizar una investigación en contra de Rosie, acto que no fue de su agrado. Tras este hecho, las empresas pasaron a ser dirigidas por la hija de la Gran Señora, Jacqie Rivera.

Para anunciar este cambio, la nueva directora lanzó un comunicado de prensa el pasado 4 de enero, ahí también habló del resultado de la auditoría: “No hubo evidencia de ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios”.

La reacción de Chiquis Rivera

Esta respuesta molestó a Chiquis Rivera la hija de la Diva de la Banda, quien el 5 de enero realizó una transmisión en vivo para decir lo que pensaba al respecto, y aseguró no estar de acuerdo con lo redactado.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces… fueron como 80 mil dólares que se robaron”.

Declaró que no acusaba a su tía de ser ladrona, pero si la responsabilizaba por permitir estos movimientos.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”.

Ella se alejará de estas personas que siempre la han lastimado, sin dar mayores detalles, comentó que los inconvenientes están desde que Jenni Rivera aún vivía.

“Durante los años que estuvo aquí mi mamá, no saben cuánto lloraba, cuánto sufría, no voy a decir todo porque no es necesario, pero si yo he decidido apartarme es por una razón”.

Rosie Rivera evade acusaciones

Rosie compartió una serie de videos en sus redes sociales para decir que no responderá ante estas acusaciones, porque estaba segura que toda esta situación era un show mediático y no estaba dispuesta a participar en él.

“Me están diciendo ‘Rosie, ¿cuál es tu lado?, ¿qué vas a decir?, ¿qué vas a contestar?’. Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, precisó.

Ella mencionó que estas disputas no harían que percibiera a sus sobrinos como adversarios, Explicó que las polémicas eran originadas por fuerzas lejanas a Dios que estaban muy lejos de su control.

“Sé que no son mis enemigos. Te lo digo a ti: tu esposo no es tu enemigo, tu hermana no es tu enemiga, tu prima, tu mamá, tu amiga. No es tu enemigo, aquí el enemigo es satanás y él quiere que deje de predicar”.

Hijo de Jenni Rivera pide alto a los ataques

Por su parte, Johnny López, hijo de Jenni Rivera usó su cuenta de Twitter para pedir un alto a los ataques que se desencadenaron debido al conflicto entre su hermana y su tía.

Y es que varios fans de la Chiquis Rivera comenzaron a molestar por medio de sus redes sociales a los hijos de Rosie y Juan.

"En nombre de mis hermanos y yo, quiero pedirle a cualquier fan que haya atacado a alguno de mis primos que se detenga y los deje fuera de esto. Nuestros problemas son con Rosie y Juan. Sus hijos no merecen ser golpeados con daños colaterales y eso nunca es lo que hemos querido".

¿Qué paso entre Jenni Rivera y su hija?

Jenni pensaba que su hija y exesposo tenían una relación y la habían traicionado.

Meses antes del fallecimiento de Jenni en diciembre del 2012 comenzó a circular un rumor sobre una infidelidad de Loaiza con la Chiquis, lo que ocasionó el distanciamiento y divorcio del matrimonio.

Juan Rivera declaró para un programa de televisión que "cuando Jenni se fue de aquí estaba molesta conmigo porque ella pensó que Chiquis había hecho algo equivocadamente. Yo le dije a mi hermana que estaba gravemente equivocada y que yo no iba a apoyar una decisión que dañara tanto a un ser querido mío".

Jenni murió creyendo que los rumores sobre su hija y ex esposo eran reales. | Fotos: Cuartoscuro

En aquel momento él se puso del lado de su sobrina, ya que consideró que todo había sido un error y no quería afectarla.

"Yo creo que mi sobrina sí merece algo de la fortuna de mi hermana Jenni, trabajó muchos años, hizo crecer en gran parte la empresa de mi hermana, ella protegía a los niños mientras Jenni trabajaba. Se cometió un error o no, no sé, yo pienso que no sucedió”, comentó en la misma entrevista.

El hermano Rivera dio a entender que Jenni murió creyendo que la infidelidad había sido real, por lo que decidió sacar a la Chiquis del testamento.

Con información de El Sol de Laguna