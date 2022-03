Eduardo Yáñez reaccionó a la comparación con Will Smith, ¡pon la otra mejilla!

Will Smith rompió las redes sociales y la premiación de los Oscars cuando no soportó una broma del comediante Chris Rock contra su esposa Jada Pinkett Smith, un momento que trajo para muchos un recuerdo de lo ocurrido con Eduardo Yáñez.

El actor mexicano vivió un incidente similar con un reportero de espectáculos en donde no aguantó más las preguntas sobre su familia para terminar por soltar un golpe. Por ello, Yáñez rompió el silencio y decidió hablar sobre las comparaciones que surgieron en redes sociales tras lo ocurrido con Will Smith.

¿QUÉ DIJO SOBRE SUS COMPARACIONES CON WILL SMITH?

Eduardo Yáñez compartió su opinión con diversos reporteros y en diferentes espacios sobre lo ocurrido con Will Smith a lo que dijo que prefiere no tomar partido, pero que entiende el enojo que pudo haber sentido cuando Chris Rock decidió recordar la condición médica que vive su esposa.

Yo creo que el respeto viene del respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatosexplicó el actor mexicano de 61 años

“Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes haga burla de una condición o una enfermedad de una persona".

También, dejó en claro que cada caso es distinto y “no se va a enganchar” para ser de lo único que hable con los medios, de forma que lo ocurrido con el actor norteamericano es totalmente ajeno a él y prefiere concentrarse más en los logros de Will Smith tras recibir el premio a Mejor Actor que en la polémica.

No sé qué alcances vaya a tener (la agresión a Chris Rock)… Me quedó con lo rescatable, que es el Óscar de este hombre; la unión entre los compañeros actores que fueron a consolarlo, que gran unión. Deberíamos aprender nosotros un poco eso explicó.

Yáñez comentó que él no es causante de los memes y comparaciones que surgieron en redes sociales y que de su parte lo que busca es promocionar su carrera y sus trabajos, por lo que ya le dio “portazo” al incidente que vivió.

“Mi situación pasó hace más de tres años y, realmente, no incluyo eso en mis entrevistas. Lo que quiero es promocionar lo que estoy haciendo actualmente, sino nunca voy a dar ese paso. Y ustedes, creo, que tampoco”, afirmó Eduardo Yáñez. “Ya basta de hablar de eso, en buena onda. Tengo, aproximadamente, 40 años de actor y no creo que una cachetada es lo que he hecho en mi carrera, entonces, ya no quiero hablar de eso”.

EL GOLPE DE EDUARDO YÁÑEZ

Respecto al incidente que vivió Eduardo Yáñez ocurrió en octubre de 2017 en Los Ángeles, California mientras se realizaba la alfombra roja del servicio de películas Pantaya. Fue el reportero Paco Fuentes del programa “El Gordo y la Flaca” de la televisora Univisión quien encontró a Yáñez para comenzar con los cuestionamientos.

En ese momento, el hijo de Eduardo Yáñez se encontraba en una polémica, debido a que había vivido un accidente en los Estados Unidos mientras manejaba su auto. Para reparar los daños de su vehículo, el joven decidió abrir una cuenta en una plataforma de donaciones, lo que trajo varias críticas para él y su familia.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, tú ve y dile”, respondió Yáñez a los cuestionamientos, a lo que el reportero afirmó que la gente era la que estaba preocupada. “Eso es mierda, eso dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Tú no eres el vínculo de nada y ya no me faltes al respeto”.

Después de eso, Eduardo Yáñez soltó la cachetada con la mano derecha directo a la cara del reportero. Posteriormente, Paco Fuentes presentó una demanda que terminó por ganar en 2020 y recibió una compensación económica por lo ocurrido.

