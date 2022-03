Superholly y Yalitza Aparicio: el crossover más esperado por el Internet ocurrió

La actriz Yalitza Aparicio y la Influencer Super Holly, se volvieron tendencia en redes sociales luego de que difundieran varias imágenes juntas; en las publicaciones resaltaron que estaban muy felices por al fin conocerse y explicaron que pronto estarían trabajando para un nuevo video en donde responderán preguntas de sus fans.

La primera en revelar el encuentro fue la protagonista de Roma, quien subió una historia a su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores con quien estaba: “cómo es un momento histórico pues también los queremos incluir en esta plática que vamos a tener”, luego pidió que todos dejaran sus dudas en los comentarios para que pudieran compartirlas.

De la misma forma, la YouTuber realizó un par de publicaciones para anunciar que pronto podrían conocer más sobre este encuentro, algo que había sido solicitado por su audiencia tras la grabación que hizo en donde reaccionaba a la pronunciación en inglés de la nominada al Oscar:

“Les quiero compartir que en estos momentos estoy con la preciosa Yalitza, nos juntamos en un café padrísimo aquí en la Ciudad de México, vamos a grabar unos videos porque evidentemente tenemos mucho de que platicar y queríamos preguntarles a ustedes si tenían preguntas para nosotras dos”, redactó.

El video en el que estarán hablando con sus seguidores ya está disponible en el canal de Aparicio, el estreno está programado para el día jueves 3 de marzo a las 6 de la tarde; tiene la opción para activar un recordatorio.

SUPER HOLLY REACCIONA AL INGLÉS DE YALITZA APARICIO

Hace un mes la Influencer subió a su canal de Youtube un video en donde habla sobre la pronunciación en inglés de la también profesora, la grabación parte de un artículo periodístico en donde se detalla que Aparicio hizo un excelente dominio del idioma durante su participación en el cortometraje ‘Hijas de Brujas’.

Holly comentó que necesitaba más contenido de la actriz usando esta lengua, ya que su trabajo en el corto no era suficiente: “Definitivamente aquí suena como a alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español. Ojo que no le quito el mérito… no sé si habla fluido, no sé si tiene un amplio vocabulario, no sé si puede expresarse con facilidad porque no hay ejemplos,” señaló.

Hoy conocí a un MUJERÓN 😍 pic.twitter.com/zFN1G0AdeC — Superholly® (@superholly) March 2, 2022

Luego ella indicó que admiraba la iniciativa de Aparicio para seguir con su lengua materna para dar entrevistas en el extranjero, pues explicó que si algún hispanohablante va a otra nación necesita aprender otro idioma, pero si un famoso viene a México solo le hablen en inglés:

“Se nos hace extraño en Estados Unidos porque casi todo el mundo se adapta y aprende nuestro idioma, pero no es tan raro. Muchos actores de Estados Unidos cuando van a México no aprenden español, más bien esperan que todo el mundo los entreviste en inglés. Aquí Yalitza está haciendo lo mismo. Me siento orgullosa de ella por decir todo en español”, expresó.

En respuesta, Yali agradeció las palabras, y dijo que cada día está trabajando para adaptarse mejor: “Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso, y ya, hablar en inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad es que no”, algunos medios la han cuestionado por las palabras de Holly, pero siempre evita entrar en conflictos.

