Tres Tristes Tigres lanzan versión de 'Sálvame' de RBD con dedicatoria para los treintones

El regreso de RBD a los escenarios ha hecho que la fiebre por esta banda se active otra vez como a inicios de los 2000 y sus boletos para los conciertos del reencuentro se terminaron a pocos días de que salieran a la venta, por lo que sus fans quieren que se abran más fechas.

Esto ha generado un debate en redes sociales, ya que los fanaticos de Rebelde consideran que a los conciertos de RBD solo deben ir quienes de jóvenes veían esta novela, es decir, la generación que ahora tiene un poco más de 30 años, pues destacaron que ellos fueron los primeros en ver como se formó esta agrupación que es una de las más famosas de los últimos años.

Por si te interesa: RBD pide respeto para Poncho Herrera: desmiente que haya pedido 10 millones de dólares

De este modo, los Tres Tristes Tigres decidieron unirse a esta tendencia, pues hicieron su propia versión de Sálvame, uno de los éxitos de RBD, solo que modificaron la letra para adaptarla a esta situación.

Así es la nueva versión de "Sálvame"

Esta nueva versión de Sálvame estuvo acompañada de un videoclip que hace una referencia directa al video original de Rebelde. La grabación empieza con el vocalista Pedro Palacios siendo enfocado con la cámara, como si fuera Alfonso Herrera, que en la serie interpretada a Miguel Arango.

Después todos comienzan a grabar, mientras que usan las prendas que caracterizan esa agrupación juvenil, como el sombrero rosa, o un listón naranja en la frente. Además, cada uno de los músicos está acomodado en los diferentes instrumentos, pero como solo son tres, se clonaron para ocupar todos los lugares.

La letra habla de que a los 30 años ya empiezan a tener problemas de salud, por ejemplo, tienen dolores, o ya se cansan más rápido, en este sentido, indicaron que ahora no pueden tener el mismo ritmo de vida que cuando eran jóvenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Tres Tristes Tigres (@los3tt)

“Esta música me encanta y es para treitones nada más… Ya me duele la espalda, ¡ay!, Tenemos casi la misma edad, tenemos la misma edad y algo no me cuadra, bótox me tengo que aplicar", igual, mencionan que los niños ahora los llaman señores:

“Soy del 85, a la mad**, te ves de más, ni te rías que vas para allá". La canción fue subida hace poco, sin embargo, ya ha podido generar en YouTube 227 mil reproducciones, así como 15 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios, estos son algunos de los más populares:

“Yo viendo el video y muriendo de risa porque tengo frío y estoy tomando café”, “Ojalá reaccionaran los de RBD a este vídeo (y que lo tomen con humor)”, “Lo peor es que no hay cómo poder negarlo”, “Si el dolor de rodilla me deja, nos vemos en el concierto”, “Estaba llorando, pero con esto no paro de reír”.

Nota publicada en El Sol de Puebla