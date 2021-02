Paola Gómez debe su fama a Lupita, de Mentiras: el Musical

Desde pequeña Paola Gómez ha sido gran admiradora de Yuri, pues además de disfrutar sus canciones, considera que la veracruzana es poseedora de una impecable voz que la vuelve única.

Por ello cuando se integró al elenco de “Mentiras: el musical” en 2010, tomó muy en serio la responsabilidad de interpretar sus temas en una obra de teatro, ya que al ser una obra para público de todas las edades, a través de su actuación las iba a acercar a muchas personas que no crecieron en los 80.

“Escuché por primera vez estas canciones en las voces de las mujeres que las hicieron famosas, y ahora pensar que hay nuevas generaciones, y a lo mejor hay alguien que la escuchó por primera vez en mi voz, me parece brutal, porque eso puede hacer que digan ´qué bonita canción´o ´no qué horror´, y no volverla a escuchar”, compartió con El Sol de México.

Sin duda este reto lo ha cumplido con creces, ya que durante las develaciones en las que han estado presentes, cantantes como Dulce, Daniela Romo, e incluso la misma Yuri, han aplaudido el trabajo de todo el elenco, hecho que les causa una gran satisfacción.

“Han sido varios los cantantes ochenteros que hemos tenido la oportunidad de conocer a partir de esta belleza de obra, ha sido un regalo y un privilegio escuchar un consejo de alguno de ellos. A muchos les ha pasado que llegan y no saben muy bien a qué van, pero después de ver el primer acto se suben al escenario a preguntarnos de dónde salimos nosotros con estas voces”, comentó entre risas.

El pasado 11 de febrero la puesta en escena, escrita por José Manuel López Velarde, cumplió 12 años en cartelera, siendo uno de los musicales más longevos del teatro mexicano.

Paola formó parte del taller realizado en 2008, cuando la obra vio la luz por primera vez, pero fue hasta dos años más tarde, en la función 250, que se integró formalmente al elenco con el rol de Lupita.

En aquel entonces no había incursionado en la comedia musical, pero la naturalidad con la que desempeñó el papel le valió gran reconocimiento por parte del público, y le abrió las puertas de la industria.

“Me tocó casi un poco de casualidad, porque cuando entré a Mentiras iba a alternar a Daniela y Dulce. De pronto me dijeron ´tú te lo sabes´, y respondí ´no me lo sé, pero me lo aprendo´”, platicó divertida. “Ha sido un parteaguas sin duda en mi carrera, porque la gente me ubica ya en este personaje, está muy puesto en mí. Me da muchísima alegría porque me he divertido mucho”.

La historia narra el encuentro de cuatro mujeres: Lupita, Daniela, Dulce y Yuri, engañadas por el mismo hombre, que se reúnen en su funeral, y terminan por unir sus fuerzas para desentrañar sus mentiras, y resolver su misteriosa muerte.

Además de ella, otros grandes artistas como Lolita Cortés, Andrés Zuno, Angélica Vale, Mariana Treviño, Kika Edgar, Hiromi (quien falleció en 2017), Mane de la Parra, María Chacón, Carlos Gatica, Dalilah Polanco, Lorena de la Garza, Mónica Huarte, y Michelle Rodríguez, han formado parte de su elenco a lo largo de los años.

Para conmemorar su doceavo aniversario, este sábado en punto de las 20:30 horas Mentiras: el musical realizará una transmisión de la función que dieron en el Auditorio Nacional en 2019, a través de la plataforma Ticketmaster Live.