Paulo Rojas sorprende en El Retador como el clon de Miguel Bosé

Es el clon de Miguel Bosé. Paulo Rojas, el actor e imitador chileno ha sorprendido con su caracterización del intérprete de Amante bandido y va hacia la quinta semana del concurso El Retador, con su máxima arma, que es la interpretación de Bosé.

“Llevo 10 años imitando a Miguel Bosé y desarrollándolo en simultáneo con mi faceta de cantautor, en estos momentos tengo en las plataformas digitales la canción Hambre y estoy actuando en telenovelas también”, dice en la entrevista con El Sol de México.

Su “santo” Miguel Bosé, quien fue quien le abrió la puerta de Televisa San Ángel y espera ser el ganador de esta primera temporada del show producido por Rubén Galindo. “Tenía poco más de un año en la televisión chilena. De ahí, que la producción de El Retador, me invitara a ser parte del casting y ahora estoy aquí con una bolsa de 300 mil pesos, que espero seguir defendiendo la noche del domingo 12”.

Paulo es otro de los artistas que la pandemia dejó sin presentaciones en vivo, al grado de sólo sostenerse con participaciones televisivas en su natal Chile.

“Mi intención desde que se me invitó a llegar a México, sí es concursar, pero continuar desde abajo, en esta tierra mexicana, haciendo carrera ahora aquí, a poco más de 22 años de trayectoria en Chile. Tengo que seguir apoyando a mis hijas, tengo tres, de 21, 19 y 18 años, ellas quieren seguir mis pasos y persigo darles las bases necesarias para que se defiendan en el mundo del entretenimiento. Por eso, mi ancla es El Retador y es mi todo ahorita”, plantea el artista.

El cantante confesó que llegó a punto en la que perdió por completo la voz | Foto: EFE

Optó por no dar los títulos de las canciones con las que competirá este domingo, por estrategia. Además confío que aún no las ensaya. Sin embargo, reitera que “el público no podrá dudar que iré bien preparado, defendiendo mi canción y mi personaje, que es Miguel Bosé, al que traigo con muy buen vestuario y accesorios, porque el pueblo mexicano se merece lo mejor”.

Y rememora: “Antes de la pandemia yo trabajaba súper bien como Paulo y Miguel Bosé, imitándolo. Llega el encierro y perdemos todos los eventos presenciales. Entonces surgen los conciertos virtuales, que como todos los artistas coincidimos, nada tiene que ver con lo presencial.

“En Chile muchas manos amigas me ayudaron porque quieren que me vaya bien. Yo espero quedarme en México, me emociona y aun en tiempos difíciles uno tiene que aspirar a seguir creciendo como artista”.

Paulo Rojas, de Chile; va a dar todo de sí y con el corazón, para enfrentar a su retador este domingo 12 en el canal Las Estrellas, a las 20:30 horas.