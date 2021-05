Pedro Capó descubre nuevos sonidos

El sonido de Pedro Capó se ha caracterizado por sus colores y su energía positiva. Desde Calma que remonta a la playa, hasta la colaboración que hizo con Camilo en Tutu, con una onda más romántica.

Pero para lo que será su sexto material discográfico, el puertorriqueño apostará por un sonido menos colorido, inspirado en los sonidos de hace dos décadas con los que él creció.

Celebridades Khea logra abrir su camino a ritmo de trap

“Me voy un poco más con cierta oscuridad. Ritmos de neo soul y colores Hip-Hop, más noventosos. Me encanta que están volviendo los 90, porque yo crecí en ese tiempo y siento que tengo mucho que aportar desde ese lado”, contó en conferencia de prensa.

Su inquietud, dice el cantante, viene de una exploración más personal derivada del confinamiento. “Creo que la pandemia nos ha llevado a ser más introspectivos, a reinventarnos, a descubrir muchas cosas de nosotros mismos, tanto de manera negativa por el sufrimiento, y como una oportunidad de crecer y transformarnos. Y como todos nosotros no soy un ser unidimensaional y me lanzo a lo desconocido de mí”.

Parte de esos sonidos los ha aprendido gracias a sus hijos, quienes a través de recomendaciones y compartiéndole playlists han abierto el panorama musical del cantante. “Tengo la dicha de tener hijos con buen gusto”, bromea. “Especialmente estando con el de 16 años, escuchamos música y de momento salen cosas que digo ‘¿qué es esto?’. Está en esa etapa de descubrir arte y me encanta”.

El rumbo de su nueva música también parte y tiene similitudes a Tu fanático, un tema que se incluye en su álbum Munay y que para el cantante es la canción más vanguardista de este material.

“De hecho salta en cuanto a cuestión de sonidos, de lo que propone el disco, por eso la pongo al final, porque es un nuevo sonido que estoy explorando”.

Hace unas semanas, Capó lanzó una nueva versión de Tu fanático, donde incluye una colaboración con la argentina de 20 años Nicki Nicole y el neoyorkino De La Ghetto y con la que buscó explorar una parte más diversa del tema.

“Me pareció bien refrescar la canción con estos artistas súper versátiles que traen a la mesa ese factor equis. Tener energía femenina en hablar del erotismo, de la obsesión de la sexualidad porque no son emociones exclusivas del hombre. La verdad que los dos colegas lo llevaron al próximo nivel”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Dice que Nicki Nicole, le envió un mensaje a través de redes sociales. “Le escribí por DM y me funcionó, ella fue muy linda, humilde, me contestó más rápido de lo que esperaba y me sorprendió lo profesional que es a su corta edad”.

La balada urbana Tu fanático cuenta con un video musical dirigido por Daniel Eguren (Camilo) y que a dos semanas de su estreno está cerca de llegar a los tres millones de reproducciones en YouTube.