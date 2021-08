Por nueva ola de Covid-19 “Venom: Let there be carnaje”, cambia su estreno al 15 de octubre

Este jueves se anunció que Venom: Let there be carnage, la secuela de la exitosa Venom (2018), aplazó su estreno y ya no será el 24 de septiembre, sino el 15 de octubre, un primer aviso de que los retrasos en Hollywood podrían volver a causa de la variante delta de Covid-19.

El aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos y el inconsistente rendimiento de los cines a lo largo del verano han sembrado dudas en Hollywood, que, tras un 2020 de salas cerradas durante meses, confiaba en remontar en 2021.

Las dos promotoras de conciertos y festivales de música más importantes de Estados Unidos, AEG y Live Nation, empezarán a pedir certificados de vacunación a los asistentes y trabajadores de sus espectáculos.

AEG, la segunda compañía más importante, anunció la medida este jueves, aplicable a partir del 1 de octubre, mientras que Live Nation dejará la decisión sobre los asistentes en manos de los artistas pero pedirá el certificado a sus empleados.

La medida más drástica, tomada por AEG, afecta a varios de los festivales más importantes del mundo como Coachella, Firefly o el festival de Jazz de Nueva Orleans, que tuvo que ser cancelado recientemente por el aumento de casos de Covid-19.

“Hace apenas unas semanas, éramos optimistas sobre hacia dónde se dirigían nuestro negocio y nuestro país. La variante delta, junto a la resistencia a las vacunas, nos está empujando en la dirección contraria", aseguró en un comunicado el director de la compañía, Jay Marciano.

En la avanzada de cancelaciones, el artista puertorriqueño Pedro Capó suspendió su concierto previsto para este domingo en San Juan luego de dar positivo a Covid-19. En su cuenta de Instagram, Capó hizo el anuncio. "Afortunadamente me encuentro estable y en cuarentena siguiendo las recomendaciones del médico. Sobre mi presentación, la misma será pospuesta para el próximo viernes, 10 de septiembre”.