Premios Platino reconocen producciones sobre problemáticas sociales

MADRID. La película Argentina 1985 y la serie colombiana Noticia de un secuestro (cuyo guion se basa en la obra de Gabriel García Márquez) triunfaron en la décima entrega de los Premios Platino, al obtener cinco y cuatro estatuillas, respectivamente.

La primera triunfó como Mejor Película Iberoamericana, Mejor Guion, Mejor Dirección de Arte, Cine y Educación en Valores y Mejor Interpretación Cinematográfica para Ricardo Darín (quien compartió la categoría con Laia Costa, premiada por la película española Cinco lobitos).

"No podemos olvidar que tuvimos la inmensa suerte de narrar una historia tan profunda que atravesó un país. Todos los países hemos atravesado por momentos oscuros, quizá está sea la película para que lo charlemos, la democracia siempre está en riesgo", expresó el director, Santiago Mitre, en su discurso de aceptación.

De España, la cinta As bestas obtuvo cuatro galardones, como Mejor Dirección de Montaje y de Sonido, Mejor Dirección para Rodrigo Sorogoyen y Mejor Interpretación de Reparto para Luis Zahera (quien ganó la categoría junto con Susi Sánchez de Cinco lobitos).

La ceremonia fue conducida por Carolina Gaitán, Paz Vega y Omar Chaparro, quien pareció conquistar al público con su humor, pues en todas sus intervenciones los hacía soltar carcajadas.

En la terna televisiva Noticia de un secuestro se coronó como Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica, y Mejor Interpretación principal y de reparto para Cristina Umaña y Majida Issa.

"Gracias a Maruja Pachón por abrirnos su memoria y compartir pasajes que quizá ya estaban olvidados", dijo Umaña, quien además a su paso por la alfombra roja, resaltó en entrevista que este tipo de series son necesarias para “evitar repetir la historia”.

MÉXICO PRESENTE

El director Mike R. Ortiz fue el único mexicano premiado en esta gala, gracias a la cinta animada Águila y jaguar: Los guerreros legendarios. El cineasta recordó que no fue un proceso fácil, pero se siente orgulloso de ver los buenos frutos que ha dado este trabajo.

"Esto confirma y valida la intención genuina que tuvimos al hacer esta película: impulsar la industria en México y en todo Iberoamérica", dijo el cineasta.

Ésta fue la única representante de nuestro país en la lista de ganadores, pues la cinta Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, la cual estaba nominada en seis categorías, se fue sin ningún premio.

LUCHA CONTRA LOS ESTEREOTIPOS

Benicio del Toro recibió el Premio Platino de Honor por su trayectoria, y durante su discurso recordó los obstáculos que enfrentó para triunfar en Hollywood.

El actor destacó que "en la mayoría de las historias no se representan los personajes de las minorías. Aunque las cosas han cambiado un poco todavía existe este problema".

Asimismo, comentó que a nivel personal le preocupaba “interpretar personajes que no tienen matices y romper los estereotipos. Compartimos más de lo que nos divide. No soy el primero en tener la crisis de identidad incluida en este trabajo o creer que he acabado con todo eso", señaló.

MÁS GANADORES

La cinta 1976 de Manuela Martelli fue la Ópera Prima de Ficción Cine Iberoamericana, mientras que el Mejor documental fue para El caso Padilla de Pavel Giroud.

Utama recibió el Premio Platino a Mejor Música Original, para Cergio Prudencio, y Mejor dirección de fotografía para Bárbara Álvarez. Finalmente, la película Competencia oficial protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, fue la ganadora de la recién inaugurada categoría Mejor Comedia Iberoamericana.

MÚSICA DE TODO IBEROAMÉRICA

Durante la gala, los números musicales estuvieron enfocados en celebrar a los distintos países. Entre los intérpretes destacaron Sebastián Yatra, Mane de la Parra, Claudia Alvarado y Blanca Paloma.

Ésta última dedicó su participación a Carlos Saura, quien falleció el pasado 10 de febrero. "Retrató el flamenco como nadie. Por eso esta noche mi actuación ha sido para él", dijo la cantante.

El actor Michel Brown sorprendió al realizar un número musical, en el cual entonó Lamento boliviano.