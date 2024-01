¿Quién es Enzo Vogrincic? El nuevo ídolo de internet

El actor uruguayo Enzo Vogrincic ha conquistado a los internautas desde el lanzamiento de La sociedad de la nieve, cinta que retrata la travesía de los sobrevivientes al accidente aéreo en Los Andes en 1972, y donde da vida a Numa Turcatti.

El originario de Montevideo, quien cuenta ya con 880 mil seguidores en Instagram, nació el 22 de marzo de 1993. Se unió a las filas de la actuación soñando con dedicarse al teatro y en entrevistas recientes ha reconocido que en su natal Uruguay es difícil pensar en una carrera exitosa en el cine.

Inició su carrera en la pantalla en 2018, con un papel menor en una cinta titulada La noche de 12 años, dando vida a un oficial de Policía. Para 2021, obtuvo su primer protagónico en la película 9, donde dio vida a un futbolista que se ve en aprietos cuando su éxito lo convierte en blanco de una presión mediática que pone en riesgo su carrera.

Este papel lo llevó al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y a la par de ello continuó su labor en el teatro. Posteriormente participó en títulos como la serie Porno y helado de Prime Video y el cortometraje Noctilucas, donde fue dirigido por Diego Álvarez Parra.

Su carrera dio un giro cuando, durante su paso por una obra independiente en Buenos Aires, fue descubierto por la directora de casting María Laura Berch., quien lo invitó a postularse para participar en La sociedad de la nieve.

“En Uruguay la historia la conoces desde muy chiquito, y lo lindo fue que la conocí y cuando tenía 12 años, uno de los supervivientes vino al lugar donde estudiaba a contarnos su historia”, narró al respecto de su personaje, en una charla otorgada para el ciclo Academy conversations, de la Academia de Hollywood.

Para preparar su personaje se vio obligado a bajar 20 kilos de peso, según él mismo documentó en sus redes sociales, además de haber tenido la oportunidad de conversar con familiares y amigos de Numa (quien falleció unos días después del accidente).

“Cuando hablaba con algún familiar o amigo y hablábamos de Numa llegaba un punto de la conversación donde les costaba mucho hablar. Llegaban a un punto donde lo recordaban tanto que se emocionaban, y lo comenzaban a extrañar”, contó en entrevista con una publicación uruguaya.

Esta cinta, dirigida por Juan Antonio Bayona, ya fue reconocida en el Festival de Cine de San Sebastián como Mejor película, además de haber sido nominada a un Globo de Oro. Asimismo, cuenta con 13 nominaciones al Goya y se perfila para competir por un Oscar.

Al hablar sobre su éxito con los medios de su país, Enzo asegura sentirse como la misma persona, sólo que ahora cuando sale a la calle las personas le piden fotografías y autógrafos.

“La diferencia para mí es que ahora alguien me reconozca cuando ando por ahí. Es una diferencia extraña, porque ando en mi vida normal y de repente me acuerdo que me reconocen porque me vieron en la película, es un condimento extraño para mi vida de siempre”, admite.