Rosalía León disfruta su plena madurez y celebra 50 años de edad

A punto de cumplir medio centenar de edad, la cantante mexicana Rosalía León sólo tiene palabras de agradecimiento. En el ámbito profesional lanzó su noveno material discográfico, pero el primero con todos los temas inéditos; cuenta con más de dos décadas de carrera y está próxima a iniciar una gira por México y Estados Unidos.

Puede interesarte: Inspector debutará en la Arena Ciudad de México con nuevo material

En el rubro personal, da gracias por aún contar con sus padres, quienes la han apoyado en cada una de sus decisiones y en correspondencia decidió tener mucho más presencia en sus vidas, especialmente ahora que ambos atraviesan ligeros problemas de salud.

“Agradezco cada cumpleaños (14 de julio) que me ha tocado trabajar, me ha tocado alejarme mucho de algunas cosas que hacía para ahora regresar con mi familia. Mis padres, de un momento a otro se enfermaron y hay que estar con ellos no solamente cuidándolos sino también hacer todo para ellos y compartir; a veces sólo estar presente les alivia, platicar, no sentirse solos en la etapa de adulto mayor, a eso he regresado”, afirmó León en entrevista.

Gossip Niña Pastori, Lila Downs y Soledad Pastorutti lanzan “Raíz, nunca me fui”

“Pero en general, en esta edad me siento más feliz de tenerlos, de buscar a mis hermanos, en las familias de repente pasan años y y luego ya no nos hablamos, pero a veces es necesario bajar la guardia porque se nos va el tiempo y de esto se trata esta edad, abrir los ojos y aprovechar lo que viene, ahora me gusta mucho más hacer amigos, practicar la amistad, la familia y dejar un buen comentario a donde vayas, esa es la persona en la que yo me he convertido”, agregó.

Paralelo, la actriz y compositora mexicana disfruta del lanzamiento de su nuevo álbum “Cantamencanto”, el cual incluye siete títulos con colaboraciones con Paul Gilbert en el tema homónimo al disco y con Los Macorinos para el sencillo “Guitarreros”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosalía León (@rosalialeonoficial)

“En este material le canto al amor, a la buena palabra que puede hacer el cantautor, a la reflexión, al perdón, a la convivencia diaria. Quería que esta palabra que da nombre al disco se volviera un canto a los oídos del público.

“Escribo también para celebrar cuando puedes escoger una amistad porque tal vez una amistad no arregle nuestros problemas, pero qué tal la felicidad que nos da cuando los vemos”, sostuvo.

“Ay, de mí”, “Reza en voz alta”, “Rosa mexicano”, “Mar rosa” y “Rubidio 37” son los temas que completan el disco, mismo que surgió de una improvisación que tuvo la artista con Paul Gilbert.

Para este material, la cantante aseguró ser menos exigente consigo misma. Comenta que vive una etapa de mayor madurez en la que sabe qué rumbo transitar, sin desestabilizarse.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hoy me doy más gustos, me juzgo menos, cuando me veo al espejo ya sé quién soy. Pasa que, cuando escribes una canción te juzgas y piensas en lo que pueden decir otros de ti, pero el entendimiento de tu estilo te lo van dando los años, la madurez y con ello también llega la responsabilidad de no decir cosas de las que luego te arrepientas”, sostuvo.

Por el momento, León aún está definiendo fechas para su próximo tour, sin embargo tiene contemplados Oaxaca y Nueva York como primeros lugares para presentar su disco.