Sara Sefchovich presenta Demasiado Odio, un viaje por el México caótico

El México de hace 25 años se ha perdido: la tranquilidad de caminar por las calles, la confianza de viajar a pueblos recónditos, la posibilidad de conversar con extraños, el olor a vegetación, la limpieza del aire y la frescura del mar. Ese país más seguro, más tranquilo y más límpido se ha ido.

A ese México, tan distante al actual inmerso en un caos, refiere la novela Demasiado odio (Océano) de la escritora Sara Sefchovich (Ciudad de México, 1949) , quien casi tres décadas después de publicar el libro Demasiado amor, pone en circulación la secuela del relato sobre Beatriz, una joven mujer ansiosa por aventurarse en un país que sentía propio, pero descubre ajeno.

“Es una secuela pero al mismo tiempo es una novela totalmente independiente, toma el mismo personaje que hace un cuarto de siglo era la protagonista, Beatriz, ese personaje que recorrió todo México y conoció mucho de sus comidas, sus paisajes, sus artesanías y 25 años después quiere volver hacer ese recorrido porque extraña ese viaje y lo emprende, pero descubre que aquel país de años atrás ya no existe. Ahí inicia la nueva novela donde Beatriz reconoce el México de hoy”, refirió la novelista.

En entrevista, la también historiadora, catedrática y traductora precisó que la intención original no es hacer una relato de denuncia o crítica social, sino una genuina historia de amor, pero conforme el personaje de Beatriz la llevaba por distintos sitios del país para contar cómo era, ella misma se daba cuenta de lo mucho que ha cambiado; entonces el relato se vuelve en un reflejo del presente.

La también autora de Vivir la vida (2000) detalló que Beatriz viaja no sólo por México, sino también por Europa y otros sitios acompañada de Alfonso, un hombre joven que conoce en Apatzingán, y con quien se aventura en el amor. En esa travesía, el vértigo de la violencia se hace presente en formas tan descarnadas como reales que, a la vez, plantean cuestionamientos sobre la violencia, la deshumanización, el crimen, la violación a los derechos humanos y otros conflictos sociales.

Sefchovich, narradora e investigadora, insistió en que si bien se puede hacer un rastreo de conflictos sociales que se enuncian en la novela, sustentados en cinco años de investigación, no busca presentar un libro documental o de teoría social, sino un relato de amor que fluya e invite a la reflexión personal.

“Todo el tiempo escribo y observo lo que sucede a mi alrededor hasta que algún día regreso a escribir novela y ahí sale todo. Pero no es que yo vaya guardando todo con la idea de escribir, sino voy acumulando lo que sucede en México y me interesa. Soy más persona de oído que de vista, voy caminando por la calle, estoy en el mercado o estoy en un restaurante y estoy atenta a lo que escucho y eso lo acumulo sin saber si me servirá para la novela”, refirió.

El relato es también en cierta manera premonitorio sobre la crisis social que se vive actualmente derivada de la pandemia, acotó Sefchovich. No se menciona de manera directa el virus, pero sí cómo las relaciones humanas se han modificado por la distancia, a veces no sólo física, que hacen una sociedad deshumanizada.

“La historia de amor ya no es la que conocimos, el país ya no es el que conocimos, el mundo no es del que nos hablaban hace años, todo lo que va sucediendo en la novela cambia tras 25 años de distancia en el relato, y lo que muestro es cómo se puede vivir ese mundo y qué peripecias podemos tener”, dijo de la novela que tardó dos años en escribir.

Beatriz, como muchas personas, no juzga el México que le tocó vivir. Observa su entorno y se adapta en un intento por hacerlo mejor a pesar de las circunstancias, concluyó la autora.

La novela Demasiado amor ganó el Premio Agustín Yáñez y fue llevada al cine en 2002 bajo la dirección de Ernesto Rimoch y protagonizada por Karina Gidi y Ari Telch.