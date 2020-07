¡Scarlett Johnson diría "adiós" a Black Widow para cederle su lugar a Florence Pugh!

La directora de la futura entrega de Marvel "Black Widow", Cate Shortland, ha sugerido que la actriz Scarlett Johnson le cedería su lugar a su compañera de reparto Florence Pugh en esa cinta.

"No sabíamos lo magnífica que iba a ser Florence Pugh. Sabíamos que iba a ser fantástica, pero no sabíamos cuán fantástica", afirma Shortland en una entrevista con la revista británica "Empire".

"Scarlett es muy amable, es algo así como 'le estoy entregando a ella la estafeta para que continúe'. Así que esto va a impulsar otro desarrollo narrativo femenino", afirmó la directora.

Johansson, de 35 años, protagoniza la que iba a ser la primera película del catálogo de Marvel para 2020, cuyo estreno, que estaba previsto para el 1 de marzo, quedó aplazado por la pandemia de coronavirus.

La actriz estadounidense interpretó el papel de Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, en "Iron Man 2" (2010), y desde entonces la ha encarnado en "Avengers Assemble" (2012); "Captain America: The Winter Soldier" (2014); "Avengers: Age of Ultron" (2015) y "Avengers: Infinity War" (2018), entre otras.

Pugh, de 24 años, debutó en el cine con "The Falling" (2014) y ha actuado en películas como "Fighting with My Family" (2019) y "Little Women" (2019).

