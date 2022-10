Segunda temporada de La mujer del diablo promete más intriga y amor

La segunda temporada de La mujer del diablo, retoma la trama que culminó su primera entrega con el matrimonio de Cristo (José Ron) y Natalia (Carolina Miranda) y se centrará en lo que ella está dispuesta a hacer para descubrir qué oculta él y conocerlo como realmente es.

“En esta segunda temporada vienen grandes sorpresas porque Cristo está obsesionado y enamorado de Natalia. Él le entrega todo su amor y lo material también. Sin embargo, verán la acción de esa parte femenina que se levanta, se empodera. Natalia abrirá cosas interesantes en la trama”, declaró José Ron en entrevista virtual con El Sol de México.

El actor reconoce que “el amor tiene que ser más sencillo, sin condiciones”, y reprueba la forma como su personaje logró conseguir el amor de la protagonista. “Cuando las cosas se fuerzan, no tiene sentido llegar al amor. Lo convencional es que dos personas estén de acuerdo en la relación. Finalmente Cristo no supo cómo llegarle a Natalia y usó un recurso extremo al secuestrarla”.

Carolina Miranda, quien interpreta a Natalia, reconoce que por su belleza, “es un imán para Cristo, que quedó prendado de ella, pero no es una mujer que se deje engañar. No necesariamente el ser pobre, o tener carencias te lleva a caer con gente que no es buena”.

Elenco de la serie La mujer del diablo en su paso por la alfombra naranja / Aracely Martínez | Ovaciones

En esta temporada, ella se debatirá entre el amor y su necesidad de desenmascarar a su pareja, pero la actriz prefiere reservarse detalles, para mantener el interés del público en los nueve capítulos nuevos, disponibles en ViX+. “Tienen que sentarse con su dispositivo, para dejarse atrapar por cada episodio y saber si Natalia está realmente enamorada de Cristo o sólo es parte de un plan para desenmascararlo ante el pueblo”.

Carolina Miranda y José Ron, coincidieron que para estar en La mujer de nadie, “tuvimos que aprender a quitarnos los prejuicios y luego a jugar con la trama, debido a que el proyecto nos lo exigió, por lo que estuvimos concentrados, relajados y entender el personaje con mucho trabajo de mesa, mucho estudio, lecturas, a diferencia de la televisión que no hay tiempo para preparar el personaje para una telenovela”.

Alejandro Calva es Jonás, el hombre que hace el trabajo sucio de Cristo; el primer actor adelantó que su personaje “buscará hacer una vida propia sin dejar a Cristo, Jonás todo controla, no deja hilos sueltos, y de acuerdo a su nombre profético llegará el día que se liberará”.

La actriz Sofía Llamas, quien es Patricia, argumentó: “Sigo siendo el talón de Aquiles de Cristo y de Jonás, además tengo que descubrir quién mató a Diego, mi ex novio. Esa es la misión de Patricia, que se tiene que enfrentar a muchas cosas, porque la gente del pueblo cree bueno, casi santo a Cristo, cuando sus acciones oscuras dicen todo lo contrario”. La mujer del diablo 2 ya está disponible en la plataforma Vix+.