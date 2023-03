Serie Extrapolations crea más conciencia sobre cambio climático

La productora ejecutiva Dorothy Fortenberry considera que el mundo se encuentra en una grave crisis climática, y el primer paso para hacer algo al respecto es reconocer que existe. Por ello se sumó a dar vida a la serie Extrapolations, la cual retrata un futuro cercano donde el planeta es aquejado por efectos terribles.

En un encuentro con medios, explicó a El Sol de México que a través de este show buscan sembrar una semilla de conciencia en los televidentes, además por supuesto de ofrecerles un producto de entretenimiento.

"El primer rol de la televisión es ser entretenida, emocionante y algo que quieres seguir viendo. Porque si la apagas, ya no tiene un rol y sólo es una pieza de mobiliario en tu sala. Después de eso tiene la posibilidad de reflejar cosas, todos vivimos en un mundo donde el clima es diferente a hace 10 o 20 años, y las series, en general, no plasman eso", dijo.

"Cuando te sientas a ver un contenido existe esta extraña alienación dónde dices sé que el clima es diferente ahora, sé que hace rato hubo una inundación o un incendio, y lo que veo en mi pantalla no refleja eso. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente y decir 'hey, no estás loco, no estás solo, lo que te pasa a ti nos pasa a todos'", agregó.

La serie, escrita por Scott Z. Burns, presenta un futuro cercano donde los efectos caóticos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Se compone de ocho historias entretejidas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia de todo el mundo que explorarán las decisiones íntimas que cambian la vida y que se deben tomar cuando el planeta cambia más rápido que la población.

El elenco incluye a grandes nombres como Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Tobey Maguire y Daveed Diggs.

Este último da vida a un joven que está en proceso de convertirse en rabino, mientras la emergencia los rodea. El actor reveló que tras el rodaje de la serie cayó en cuenta de algunas prácticas que hacía y afectaban al medio ambiente, por lo que ahora se considera más sensible ante el tema del cambio climático.

"Es interesante, me volví más consciente de lo inconsciente que era sobre muchas cosas, y lo difícil que es cambiar tus conductas. Nos dieron mucha información mientras trabajábamos en esto, sobre distintas cosas que afectan el clima. Viajo mucho, era algo que no pensaba en lo que eso implica", contó.

Aunque en su ciudad natal suelen inculcar a los habitantes el cuidado del planeta, reconoce que las precauciones no siempre se implementan de forma correcta. "Soy de Berkeley, somos un gran pueblo que recicla, y también pienso en la manera en que funciona el reciclaje en Estados Unidos, no es la mejor manera en que debe funcionar.

"Esta serie simplemente me hizo percatarme de lo inconsciente que era, esas son cosas que el show puede hacer. Volvernos más conscientes, aunque hagamos lo mismo, sigo volando en aviones, pero ya estoy consciente de lo que eso significa. Y eso me ayuda a veces a decir ‘tal vez no necesito hacer eso ahora’", agregó.

Extrapolations está disponible en la plataforma Apple TV+.