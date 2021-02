Serie For all the Mankind inspira a descubrir al universe

Joel Kinnaman recuerda que mientras crecía escuchaba las historias alrededor del alunizaje logrado por Estados Unidos en 1969 y el impulso que eso significaría para continuar la exploración espacial.

"Y después nada nuevo pasó. Recuerdo haberme sentido decepcionado porque habíamos logrado eso y ahora que tenemos mucha más tecnología no hemos podido volver allá, ni descubrir cosas nuevas sobre el espacio", cuenta el actor a El Sol de México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ahora que protagoniza la serie For all the mankind interpretando al astronauta estrella de la NASA, Edward Baldwin, Joel Kinnaman ha podido fantasear en lo que pudo ser otra realidad si la carrera espacial no hubiera concluido con la llegada del primer hombre a la Luna. Y a su vez, inspirar a las nuevas generaciones para mantener el espíritu por descubrir lo que existe fuera de nuestro planeta.

"La ciencia y la ficción siempre han ido de la mano, así que contar este tipo de historias me parece importante porque se vuelven una inspiración para la gente. Y la exploración espacial es uno de esos esfuerzos humanos que a todos nos unen porque es una meta que queremos lograr. Y todo lo que nos pueda ofrecer esa esperanza es maravilloso porque ahora más que nunca necesitamos unirnos y no dividirnos".

For all the mankind, serie que hoy estrena su segunda temporada a través de Apple Tv+, plantea una realidad en la que Estados Unidos atraviesa una depresión nacional luego de perder la carrera por llegar a la Luna frente a los soviéticos. Esta decepción termina convirtiéndose en un impulso para continuar la exploración espacial y fijar la meta de llegar a toda la galaxia.

"Lo que hace diferente a este show de otros ubicados en el espacio es que no contamos la historia como pasó, sino que a partir de esta teoría nos preguntamos qué es posible seguir descubriendo", señalan Matt Wolpert & Ben Nediv, productores ejecutivos del proyecto.

"Hay algo sobre las historias en el universo que nos impacta a todos, no sólo a los estadounidenses o a los rusos. Nos preguntamos qué hay en la Luna, qué significa estar ahí y cuándo lograremos llegar".

La producción de For all the mankind lleva al espectador desde las oficinas de la NASA hasta los viajes espaciales ubicados en medio de la nada, algo que para ambos productores no hubiera sido posible sin la ventana de exhibición que les ofrece la plataforma de streaming.

"Estar en Apple TV+ nos da libertad creativa. Realizarlo en un servicio streaming nos permite despreocuparnos de los comerciales, cortes o problemas de tiempo y realmente nos enfocamos en la historia", cuentan los productores.

Gossip HBO Max producirá en México la serie Búnker

Sin embargo, existe una parte humana que rodea a los astronautas, que son las historias detrás de sus logros profesionales. Y lo que permitió darle esa humanidad a la trama fue el encuentro que los protagonistas tuvieron con astronautas que han viajado realmente al espacio y que les narraron sus experiencias fuera de este mundo, cuenta la actriz, Shantel VanSanten.

"La forma en la que respondían y describían el espacio permitió acercar las conversaciones que Karen –su personaje– tendría con Edward como si realmente hubieran tenido esa experiencia, y esas anécdotas son las que dieron forma a los personajes. Además de la metáfora sobre lo desconocido, de lo que pueda existir fuera de este mundo, de ser curioso y mantener esperanza por descubrir algo nuevo".