El rey de Spotify: Bad Bunny vuelve a ser el artista más escuchado en el mundo

El conejo malo lo hace de nuevo, pues de acuerdo con cifras compartidas por la plataforma musical de streaming Spotify, el cantante que acumula mayor número de escuchas en 2022 fue el puertorriqueño Bad Bunny.

El intérprete de Me porto bonito y Ojitos lindos superó en la lista a Taylor Swift, Drake, The Weeknd y BTS.

Al mes, escuchan a Bad Bunny 60 millones 754 mil personas, que han colocado también las canciones Me porto bonito y Tití me preguntó en los lugares cuatro y cinco de las canciones más escuchadas en el mundo.

El cantante, productor y compositor, que se presentará la próxima semana en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, los días 3 y 4 de diciembre, también lidera la lista de los álbumes más escuchados a nivel global con Un verano sin ti.

Benito Antonio Martínez Ocasio de 28 años de edad, apenas reúne cuatro discos en su carrera: X 100 pre (2018); YHLQMDLG (2020); El último tour del mundo y Un verano sin ti, pero su interés por la música inició cuando era un adolescente e interpretaba con su madre las canciones de Juan Gabriel o Héctor Lavoe.

En el top de canciones globales, la canción más reproducida de 2022 fue As it was de Harry Styles con más de 600 millones de reproducciones.

Quedó en segundo lugar Heat waves de Glass Animals y Stay (Con Justin Bieber de The Kid LAROI en tercer lugar.

Completan el top cinco de los álbumes más reproducidos a nivel mundial Harry’s House de Harry Styles; SOUR de Olivia Rodrigo; = de Ed Sheeran y Planet Her (Deluxe) de Doja Cat.