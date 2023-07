Tere Estrada celebra 35 años de carrera

Amante incondicional de la música, la cantante, compositora y escritora Tere Estrada este 2023 cumple 35 años de ser una de las mujeres más persistentes de la escena roquera mexicana. A lo largo de todo ese tiempo se ha opuesto a distintas dificultades que implica la industria musical, desde la falta de espacios para la difusión, hasta el poco reconocimiento en un medio dominado principalmente por hombres.

La cantautora encenderá una vez más las cuerdas de su garganta y su guitarra, para ofrecer un concierto especial, en el que repasará varias de las canciones más representativas de su discografía, además de presentar material inédito, este domingo 9 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 18:00 horas.

“El camino a la distancia se mira fácil, pero creo que lo que lo ha definido es la resistencia y la pasión. Una reflexión que he hecho últimamente, ya que he sido una cantautora que no figura en el mainstream sino más bien underground, siempre al margen de lo que se escucha en la radio, es que soy un artista que se ha hecho a base de puro amor a la música.

“Algo que tengo que reconocer es que yo he sido cobijada por mucho por mis fans que compran mis discos y asisten a mis conciertos. Es a través de ellos, de cada vez que cantan o tocan nuestras canciones que existimos los artistas, así que este festejo también es un aplauso para ellos”, declara estrada en entrevista con El Sol de México.

EL COLECTIVO ES LA MANERA DE DEFENDERNOS

Tanto en la música como en las letras, Tere Estrada ha sido una incansable difusora en pro de la visibilidad de las mujeres en la escena roquera mexicana. Esto ha sido evidente con la publicación de su libro Sirenas al ataque: Historia de las rockeras mexicanas (1956-2006), así como en su novela Un blues en la penumbra, en la que retrató los inicios del rock en nuestro país desde la visión de una joven mujer.

Al ser testigo y cómplice del desarrollo femenino en ese sector de la industria musical, reconoce que al principio “era raro ver mujeres líderes de proyectos y que incluso tocaran la guitarra eléctrica.

“Cuando yo entro en la escena a finales de los ochenta y principios de los noventa, los mismos músicos pensaban que yo era la novia de alguno de mi banda, porque si no era así, no había razón para que yo estuviera ahí. No podían entender que yo fuera una mujer autónoma, que agrupara a la gente y que fueran mis canciones y proyecto el que sonaba. Nos veían como un apéndice”, relata.

“Creo que ahora las chavas han entendido que trabajar en colectivo es una manera de defenderse. Ahora yo veo cosas que yo he hecho toda la vida, bien presentes en todos lados. Un ejemplo son Las Montoneras, un colectivo de mujeres en la música clásica; o Energía Nuclear, al que yo pertenezco y en el que hay más de 200 chavas de diferentes géneros; o el Coro el Palomar, del que también soy parte.

“Son diferentes maneras de enfrentarse a la música, creo que ahora hablamos temas que antes ni siquiera se mencionaban, no podías denunciar si alguien te acosaba. Ahora tenemos más libertad, gracias a que hemos hecho un frente común”.

Su concierto será una sesión “llena de mucho amor”, adelanta. Estará rodeada de amigos y fans que la han seguido desde sus inicios. Como algo excepcional para sus presentaciones, la acompañará una agrupación de cuerdas y metales, además de su banda, por lo que habrá versiones nuevas de varias de sus canciones y la participación especia del coro El Palomar y la cantante Cecilia Toussaint.