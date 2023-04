Thalía rinde tributo al rock con un disco de covers

Uno de los géneros que más marcaron la vida de Thalía fue el rock en español, que la llevó a transformarse en una mujer rebelde, que lucha por sus ideales, defiende sus gustos y logra sus objetivos. Es por ello que, a manera de homenaje, reunió todos los covers que fueron significativos para ella en su crecimiento y apostó por una nueva versión.

Para su disco titulado Thalía’s Mixtape, logró concretar su sueño de acompañarse de David Summers, para el tema Devuélveme a mi chica de Hombres G; también con Roco Pachukote, grabó Pachuco. Con Andrea Echeverri y León Leiden, canta Florecita rockera, de Aterciopelados.

Puede interesarte: Thalía comparte su influencia musical en una docuserie

El material también incluirá colaboraciones con nuevos artistas por ejemplo Andrea Echeverri y León Leiden, con quien canta Florecita Rockera, para esta versión de Aterciopelados.

Ben Carrillo y Bruses colaboran con Thalía para La muralla verde, mientras que Kenia Os, el fenómeno de las redes sociales, une su voz en Para no verte más, de La Mosca.

Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano, Rayando el Sol, de Maná, Cuando seas grande de Miguel Mateos, y Lucha de gigantes de Nacha Pop, completan el disco, junto con un medley de temas como Yo no me llamo Javier, de Los Toreros Muertos, No voy en tren, de Charly García y Obsesión de Mateos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El disco está disponible desde este viernes en formato físico tanto en CD, vinil y casset, mismo que sólo podría conseguirse a través de la página de Thalía, sin ventas en México.

Además del disco, la cantante de Amor a la mexicana también lanzó una docuserie de tres episodios donde explica el proceso de creación de algunas de las canciones que están presentes en el álbum, que Paramount+ estrenará el 3 de mayo.