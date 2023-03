The Smashing Pumpkins está unida a México: Billy Corgan

Dice Billy Corgan, vocalista del grupo The Smashing Pumpkins que eligieron iniciar el festival The World is a Vampire en la Ciudad de México, porque siempre ha sido un punto muy importante para ellos como agrupación, y cuando les preguntaron dónde deseaban iniciar este proyecto, no dudaron en seleccionar el Foro Sol como punto de partida.

“Crecí en Chicago donde la cultura mexicana es muy fuerte, pero dicen que hasta que vienes a la Ciudad de México no lo entiendes. Aquí es el corazón de la cultura mexicana, y sales teniendo respeto. En términos de reproducciones, aquí es donde más se escucha a The Smashing Pumpkins en todo el mundo, no sólo me vuela la cabeza, es un honor”, señaló el músico.

Billy Corgan, también se siente muy orgulloso de su disco Atum: A Rock Opera in Three Acts, pues lo considera el más exitoso de su carrera desde los años noventa.

Se trata de un álbum de 33 canciones, lanzadas en tres partes, teniendo una extensión mayor a Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), cuya versión original cuenta con 28 canciones y una duración de casi dos horas.

“Actualmente hemos lanzado 25 canciones, todos me decían que era una mala idea lanzar una ópera rock, era mucha música, pero no lo es para los fans de la banda que saben que nuestro más grande álbum es Mellon Collie”, declaró Corgan a El Sol de México en conferencia de prensa.

Press conference with @Billy for @TWIAV_Mx happening right now at @ForoSolOficial in Mexico City… 🇲🇽 pic.twitter.com/G9PBRfmDEg — Jack Bates (@Jack_Bass_) March 1, 2023

“(En aquel entonces) La gente nos decía que era una terrible idea, pero no los escuchamos. Cuando estábamos en cuarentena durante la pandemia, dijimos 'este es el momento de hacer algo loco', porque me iba a volver loco si no trabajaba”, agregó.

El primer acto se publicó el 15 de noviembre de 2022, el segundo el 31 de enero de este año y el tercero está programado para salir el 23 de abril.

A DEMOCRATIZAR EL ARTE

El músico aplaudió que hoy en día la industria permita a todos compartir su trabajo en plataformas streaming, pues de esta manera no sólo artistas veteranos como ellos, sino también quienes van iniciando su camino tienen la posibilidad de llegar a las masas.

“La democratización del arte es algo fantástico, a las élites no les gusta porque quieren el control y quieren hacer dinero con eso, pero cuando vienes a lugares como éste, donde hay problemas económicos, debes de darle esperanza a la gente con talento, de que su voz se va a escuchar”, señaló.

Con respecto a la música actual, aseguró que él no es nadie para determinar si un artista es bueno o malo, pues la calidad de la música depende del gusto de cada persona. Sin embargo, reconoció que el mundo en qué vivimos no ayuda a que existan demasiadas propuestas.

Billy Corgan, vocalista del grupo The Smashing Pumpkins / Cortesía

“Pienso que la música pobre en el mundo se deriva de una cultura pobre. Hasta que la gente está en la misma página y se empiezan a tratar con amor y respeto, ves estos grandes momentos de la música cuando se eleva desde las calles y cambia al mundo”.

MÚSICA Y LUCHA

Este sábado 4 de marzo la agrupación encabezará en el Foro Sol su festival The World is a Vampire, donde también se presentarán figuras como The Warning, Turnstile, Peter Hook & The light, e Interpol, entre otros.

Además de las presentaciones musicales, el festival contará con dos peleas de lucha libre, donde los atletas de la NWA se enfrentarán a los de la AAA. El músico considera que la lucha libre es una de las últimas cosas rebeldes del mundo que no ha sido controlada por las élites, por lo que es importante abrirle un espacio dentro del festival.

El Vampiro Canadiense, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, agradeció que un artista de la talla de Corgan apoye a este deporte que es tan popular en nuestro país.

“Sabemos quiénes son The Smashing Pumpkins, su importancia en la música y en la historia, pero tener alguien con esta visión, actitud y el respeto por ambas industrias, es importante. Es muy difícil tener a alguien que entiende la conexión de la afición que ocupa este tipo de rebeldía o escape”, finalizó el luchador.