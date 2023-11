Trino se ríe de lo cotidiano en Crónicas de un Dandy

En tiempos de corrección política, Trino se permite hacer “chacota” de la tendencia a aparentar lo que uno no es. Su libro Crónicas de un Dandy ofrece una recopilación de las tiras homónimas publicadas por en la revista GQ de 2010 a 2018, así como una selección inédita hecha especialmente para la compilación.

“Es un libro de humor, hay gente que puede pensar, por los tiempos en los que todo se cancela, que pareciera un humor clasista, o racista… que sí es, pero no con esa intención. Es un humor que más bien crítica a los aspiracionistas, pero a la vez también a los que no tienen educación. Es una especie de Manual de Carreño actualizado, pero con chacota, con ganas de querer pasarla bien”, explicó Trino en entrevista con El Sol de México.

Literatura Paolo Giordano aborda crisis climática en nueva novela

El caricaturista de esta casa editorial, narra cómo fueron los orígenes de un personaje como El Dandy, quien protagoniza su tira cómica. Evidentemente, surgió como una sátira al aspiracionismo que la misma publicación donde apareció transmitía a través de sus textos; pero al mismo tiempo, una mirada sarcástica a su contraparte dentro de la sociedad.

"Todo el mundo quiere poseer algo, El Dandy representa para mí esa idea que tenemos, una especie de lord inglés que sabe comer bien, se viste bien, que cumple las reglas de urbanidad", comentó.

"Habla de la naquez y de los nuevos ricos, son los dos extremos, es humor sobre eso, sobre cómo exageramos. Hay elementos que pueden ser chisteables y es de lo que yo me aprovecho, reírme de lo cotidiano y de todas esas taras que tenemos como sociedad. Es hacer una especie de disección social", dijo.

TIEMPOS DIFÍCILES PARA EL HUMOR

Pese a que Trino señala que la censura por querer mantener lo políticamente correcto aparece de manera recurrente en las redes sociales, también apunta que, en ese sentido, su trabajo no ha experimentado cambios. “La sensibilidad ya está muy a flor de piel, pero si leen al menos unas tres o cuatro tiras mías, se van a dar cuenta de que todo es cotorreo.

“No ha sido difícil adaptarme porque mi humor no es para ofender. Pertenezco a una generación antigua en la que si hago un chiste sobre el lenguaje inclusivo, porque suena como del Perro Bermúdez, es porque estoy haciendo humor, no es que esté en contra. Me parece extraordinario porque pones otra vez en discusión a minorías que no deberían tomarse así”, dijo.

Por otra parte, Trino señala que sus personajes e historias del pasado sí han estado señalados por un sector del público, por ejemplo, su tira más popular El Santos, realizada en colaboración con José Ignacio Solórzano, Jis.

“Mucha gente cree que haber sacado en El Santos a La Tetona Mendoza es algo que no está padre porque la está cosificando, pero en realidad es una tira que nació en 1988, y si te fijas en el personaje, en realidad es una mujer empoderada”.

Además de sus publicaciones, Trino se mantiene activo en el podcast La Chora Interminable que realiza junto a Jis desde 2009 en Radio UdG, así como su versión para televisión transmitida por la señal del Canal 22. Y recientemente estrenó La última trinchera, otro podcast en el que se acompaña de Andrés Bustamante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Estoy feliz haciendo este programa porque es como juntarme con él, pero nos están pagando, decimos lo mismo y nos reímos. Es algo diferente a lo que hago con Jis en La Chora, donde hablamos de cosas más fuertes, y acá no, nos cuidamos mucho. Encajo bien allí aunque soy el que dice las cosas más en la orilla", finalizó.

Crónicas de un Dandy ya está disponible en librerías en su versión impresa y digital. Tendrá una presentación a cargo de su autor el 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también tiene una programada una firma de autógrafos.