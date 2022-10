Vida bonita es una invitación a la rebeldía: Francisca Valenzuela sobre su último disco

Para Francisca Valenzuela nuestro país tiene un lugar determinante en su carrera, pues fueron aquí los primeros escenarios en los que tocó su música fuera de Chile. De ahí que su regreso a México para presentar su más reciente álbum, Vida tan bonita ―tanto en el Festival Cervantino, el 25 de octubre; como en su próximo concierto en el Lunario, el 13 de noviembre―, le resulte una experiencia conmovedora, llena de emoción.

“Estoy muy contenta y con muchas ansias de hacer este show. México es un país que ha recibido mi música con los brazos abiertos, inclusive en momentos en que yo dudaba de mí. Es un lugar tremendamente cultural, vivo, fértil, muy emocional como lo soy yo”, comenta la cantautora chilena de rock-pop en entrevista con El Sol de México.

“En México existen muchísimas mujeres cantautoras que son grandes referentes internacionales, por lo que creo que es un extraordinario epicentro cultural, donde he tenido la fortuna de encontrar un lugar para la música que yo hago. Aquí he recibido gran cariño y entusiasmo, lo cual que me hace sentir mucha gratitud y me llena de energía”, agrega.

LA REBELDÍA DE BUSCAR LO POSITIVO

Entusiasmada por conectar con su público mexicano, Francisca Valenzuela está sorprendida por el gran recibimiento que Vida tan bonita ha tenido a nivel internacional desde su lanzamiento en mayo pasado, considerado por las revistas Billboard y Rolling Stone en Estados Unidos como uno de los álbumes más destacados de este año.

Esto, considera, se debe en gran parte a que cada canción del álbum es muy distinta una de otra, “con historias que son muy universales, pero al mismo tiempo muy íntimas, confesionales y bastante directas”. Así, el público ha sabido hacer suya cada una de las canciones, al descubrirlas e identificarse con ellas.

“La idea de este disco llamado Vida bonita es una invitación a ser rebelde con tal de buscar lo bonito, lo auténtico y verdadero en un mundo que se siente falso, enredado, en el que podemos sentir que todo juega en nuestra contra, porque en definitiva la vida no es bonita todo el tiempo, duele y es difícil. Entonces creo que hay una rebeldía en eso, en buscar lo positivo y la luz a pesar de la oscuridad”, explica Valenzuela

Sin embargo, la cantante comenta que éste no fue el verdadero propósito de este disco, cuyas composiciones se realizaron en medio de la pandemia: “Lo que pasó es que me di cuenta, al generar el relato del disco, que todas las canciones representaban una crisis: desde una separación de pareja, o la distancia con la familia, hasta lo complejo que puede ser la caída del sistema. En cada canción hay una pequeña semilla de añoranza por querer sanar, de reconocer que aun hay una oportunidad”.

En Vida tan bonita saltan al oído temas y referencias de la realidad de las sociedades contemporáneas, que son muestras del interés de Francisca Valenzuela por las problemáticas sociales del mundo, sin que su música se dirija por entero a ello.

“Me podrán catalogar como cantautora de pop o rock, o música alternativa o latina, pero lo que es cierto es que no puedo componer en abstracto. Mis letras siempre las escribo pensando en mi contexto, no sólo personal y biográfico, sino de todo aquello que nos está pasando en el mundo”, explica.

De estos temas uno que ha estado presente a lo largo de todos los discos de Francisca Valenzuela, es el feminismo y la crítica al patriarcado: “El feminismo es un movimiento social que me ha inspirado y me ha hecho crecer mucho como artista y como ciudadana. Esta inquietud la he llevado incluso a otros planos, yo dirijo el festival Ruidosa, que sirve como una plataforma de música feminista, con paneles de conversación y talleres.

“En Ruidosa, hacemos trabajo de indagación y conversación. En verdad he querido llevar este interés más allá de mi trabajo musical para verlo crecer en acciones concretas. Hay que seguir trabajando para darle la visibilidad que se merece a las mujeres dentro de la música latina”, concluye la artista.