Vuelve El Retador con nuevas dinámicas y muchas sorpresas

Nuevos retos, dinámicas y mucha diversión es la apuesta de El Retador en su segunda temporada que iniciará el 14 de agosto, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

A lo largo de ocho episodios, los nuevos concursantes se enfrentarán a un jurado conformado por artistas de talla internacional como Lupillo Rivera, Alicia Villarreal, Fonseca y la juez de jueces, la comediante La India Yuridia.

“Cada que uno pisa el escenario aprende muchísimo, la temporada pasada fue un éxito, estamos muy agradecidos con el público que nos acompañó, tuvimos un gran aprendizaje y nos percatamos que hay mucho talento en Estados Unidos, México y Latinoamérica ansioso de que se les preste el espacio para mostrar sus habilidades.

“El equipo de producción tomó nota de cosas que podían mejorar, este año nos comprometemos a ser más divertidos, le incluimos más comedia, será una temporada explosiva, llena de emociones”, expresó el productor Rubén Galindo en conferencia de prensa.

En esta ocasión, existirán campeones de diferentes disciplinas, por ejemplo, quienes tendrán la responsabilidad de defender el título en el rubro de baile son la pareja conformada por Adrián Di Monte, ganador de Bailando por Un Sueño (2017) y Pía Sanz.

En el área de canto, Dulce será la que se enfrente a las nuevas generaciones que luchen por quitarle el trono, sin embargo, su mentalidad, lejos de competir, la cantante busca promover el gran talento de los concursantes y que del programa egresen buenos artistas.

“En lo personal, como profesional, me motiva mucho, siento que nos vamos a divertir mucho, yo fui ganadora de Los Reyes de la Canción (2006) y Cantando por un Sueño (2006), nuestros premios ya los tenemos ahora queremos compartir esto con estos nuevos artistas, nuevos soñadores que están buscando una oportunidad y si nuestros nombres, si la trayectoria la podemos poner ahí para que ellos suban y tengan la oportunidad creo que vale la pena estar muy aquí.

“Yo ya me gané mi lugar, me labré mi camino, no voy a dejar de ser Dulce porque me quede o me vaya del programa, mi historia está más que escrita, pero sí quiero compartirla con estas personas que tienen estos sueños. A mí también alguien me dio la mano, alguien que está en el cielo y se llama José José, entonces por qué no voy a ser la tablita para que alguien dé ese paso, me encantaría irme y dejar en ese trono al nuevo José José, al nuevo Marco Antonio Muñiz, al nuevo Juan Gabriel, ¡me encantaría!”, compartió Dulce.

Por otro lado, en el campo de imitación lo representa Arath de la Torre, quien durante sus tres décadas de trayectoria ha hecho casi 200 imitaciones; una de sus favoritas es Manuel “El Loco” Valdés, personaje con quien, dijo, siente mucha libertad creativa de poder caracterizarlo.

El ganador del programa se llevará 3 millones de pesos.

Cinta Jenni Rivera

Recientemente se anunció que la mexicana Gigi Saul Guerrero será la encargada de dirigir la nueva cinta biográfica de Jenni Rivera; de acuerdo con portales americanos, la familia de la fallecida cantante ya autorizó para la elaboración de dicho proyecto mismo que estará disponible en la plataforma de ViX+ de TelevisaUnivisión

“No tengo ningún detalle de la película, mis sobrinos están trabajando algo, pero no puedo confirmar si es eso, pero todo lo que hagan para mi hermana es una ganancia porque son sueños realizados de ella, desde niña y poco a poco se van realizando.

“Hasta este momento sólo darle las gracias a la casa productora y no tengo nada que revelar”, dijo Rivera.

El guión corre a cargo de Shane McKenzie, mientras que Jenni Rivera Enterprises será la productora ejecutiva.