”Wicked”: 11 Años después, Danna y Ceci de la Cueva retoman sus roles en el doblaje

Lo que más le aprendió Danna a su personaje de “Elphaba” en el musical “Wicked” que se montó hace 11 años en México fue a confiar en sí misma, a aceptar que se puede ser diferente, pero sobre todo, a entender el verdadero valor de la amistad.

Danna sólo tenía 17 años cuando comenzó a ensayar para esta obra. Lo que para otros parecía un trabajo más de la actriz, para ella significó un punto crucial en su carrera que la orientó a un camino mucho más firme. Si bien no entendía en su momento, muchos de los comportamientos de su personaje, debido a su corta edad, la actriz siempre luchó por darle una personalidad única, completa, con la que pudiera conectar con el público.

A 11 años de ese momento catártico, “Elphaba” vuelve a su vida y la magia regresa tanto para ella como para Ceci de la Cueva, quienes retomarán sus personajes, pero ahora como actrices de doblaje en la cinta “Wicked”.

“Cada cierto tiempo, en mi carrera y en mi vida, en todos estos años ‘Wicked’ había regresado de alguna manera, ya sea que yo iba a ver el musical en algún lado o escuchaba alguna canción, pero hoy siento que el proyecto llegó a nuestras vidas para quedarse, para marcar una huella y un tatuaje de por vida”, afirmó Danna en conferencia de prensa.

“La diferencia que encuentro ahora es la madurez, hoy entiendo tantas cosas de mi personaje, que me han pasado a lo largo de mi vida, por eso siempre he dicho que ‘Elphaba’ es literalmente mi reflejo en muchas cosas, he aprendido a saber que está bien ser diferente, encontrar personas y mujeres que pueden ser amigas y que la vida no tiene límites, el límite lo pones tú mismo”, agregó la artista de 29 años.

“Wicked” estará protagonizada por Ariana Grande, en el rol de “Glinda”, papel que Ceci de la Cueva encarnó en la obra mexicana, mientras que Cynthia Erivo es “Elphaba”, la característica bruja color verde.

En teatro, Danna encontró en Ceci de la Cueva una gran amiga. Aunque no se vieron en la última década desde que finalizaron la obra en la capital, siempre se mantuvieron presentes, indicaron.

Una de las curiosidades es que, en los ensayos de la obra, ambas tenían su propio camerino, pero la conexión entre las dos era tan fuerte que se la pasaban juntas en uno solo. Mientras Ceci vocalizaba con sus notas de voz de algunos profesores, Danna lo hacía siempre escuchando a Ariana Grande.

“Un día Danna me preguntó si alguna vez había escuchado a Ariana y yo le dije que no, que no sabía quién era, le dije: ‘enséñame’ y me puso (el disco) ‘Yours Truly’ y empezamos a escucharla, así que ya no vocalizamos con las clases sino con Ariana”, dijo Ceci en el encuentro con medios.

Ceci de la Cueva y Danna en la obra Wicked. / Foto: Iván Stephens / Cuartoscuro.com

Además, este proyecto representa el debut de doblaje de la ex integrante de “La Academia”.

Ceci y Danna consideran que la unión es la esencia de la cinta, por ello, buscaron reforzar la cercanía entre ambas y apostaron por unificarse durante las cinco semanas que duró el doblaje.

“Lo mejor para el proyecto y nuestros personajes era estar acompañada la una de la otra en cabina, todas las semanas que Danna grabó sola dentro de su cabina yo estaba afuera para ella y mismo de la otra parte, aún así sin dejar de trabajar en todo lo demás que teníamos. El habernos hecho ese tiempo la una para la otra dice muchísimo porque es el mensaje que queremos dar con esta cinta”, aseguró Ceci.

“Preparamos los personajes hace tiempo con un background de trabajo de mesa haciéndole su historia pasada a cada una y un poco nos daban más contexto. Hoy en día tenemos la oportunidad de todo ese aprendizaje haberlo puesto en práctica, así que fue desempolvar todo lo que habíamos aprendido y plantarlo en esta nueva versión”, aseveró Danna.

“Wicked”, del director Jon M. Chu es la primera entrega, de dos, en la que se cuenta la historia de cómo una joven con poderes y de piel verde, es incriminada por el “Mago de Oz” y se convierte en la malvada “Bruja del Oeste”. Ésta es la adaptación del musical de Broadway.

“Me gusta pensar que somos guardianas, me considero una guardiana de Glinda y Danna siempre será una guardiana de ‘Elphaba’ y ahora se unen a nuestra familia Cynthia y Ariana y es un verdadero honor ser parte de estas guardianas de mujeres que alrededor del mundo hemos cumplido con las cualidades necesarias para interpretar canciones que son casi inhumanamente imposibles de cantar, nueve veces a la semana más el rendimiento físico, más el fenotipo.

“En México rompimos dos récords al ser la ‘Elphaba’ más joven del mundo y yo soy la ‘Glinda’ más alta de todo el mundo, nada de eso se ha logrado superar”, confesó Ceci. “Wicked” se estrenará en cines el 21 de noviembre.