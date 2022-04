Ximena Córdoba: Me he empoderado gracias a Cuéntamelo ya!

Ximena Córdoba con una vasta experiencia en la televisión actualmente es co conductora de Cuéntamelo ya!, y se encuentra en plenitud. “Estoy en el mejor momento de mi vida. Me encanta toda esa experiencia, inteligencia que he absorbido”, dice en entrevista a propósito del sexto aniversario del programa de revista.

La actriz, presentadora, modelo y conductora con dos décadas en el mundo de la comunicación y entretenimiento, afirmó que es una mujer latina empoderada, nacida en Colombia, asentada su familia en Miami y ella radicando ahora en la Ciudad de México.

“Es real que la belleza no está peleada con la inteligencia y nosotras las latinas somos el claro ejemplo del empoderamiento. Yo me siento una mujer empoderada, porque soy mamá, pude criar y sacar a mi hijo adelante, soy una profesional, empresaria y estoy al aire en un programa, al final le doy un mensaje a la audiencia de que yo me he empoderado y he salido adelante como mujer, mamá soltera, he hecho una carrera, he cumplido mis sueños”.

Saltó de Más noche programa sabatino de Israel Jaitovich, a la emisión de comedia Tic Tac Toc de Reynaldo López, para luego integrarse desde casi un año al programa de revista Cuéntamelo ya!, de la producción de Nino Canún.

“Para mí siempre fue un sueño estar en el programa. Yo vivía fuera de México y cuando se me dio la oportunidad de estar en la emisión fue la noticia más agradable que recibí e hizo que mi vida cambiara en muchos aspectos, radico acá, lo cual me encanta, porque me gusta lo que me rodea, la gente, la comida”, detalló.

En relación a sus compañeras a cuadro, Roxana Castellanos, Cynthia Urias, Odalys Ramírez, Sofía Escobosa, Bárbara Islas, Wendy Braga, Dalilah Polanco, Vielka Valenzuela y Michelle Vieth, dijo que “es una emisión exitosa porque todas somos buenas compañeras y como hermanas, hay unión y armonía, más un equipo de producción maravilloso. Para mí, ha sido una bendición estar desde los últimos 12 meses en que me integré. A ellas las quiero y admiro mucho, porque todas vibramos buena energía”.

Agregó que le gustan todas las secciones de la emisión, así como tener artistas o invitados en vivo, “es un programa variado tenemos noticias, entretenimiento, invitados en vivo, la cocina me fascina, porque es algo que todas las mujeres nos gusta y podemos compartir con los televidentes. Todo es un conjunto que se complementa”.

Para que en Cuéntamelo ya! quede perfecta contó Ximena que alrededor de las 8:30 horas llega a Televisa, aunque es un programa de mediodía, “porque no se trata de maquillarte y tener un cabello impecable, sino lo importante es preparar y leer los temas que se abordan día con día. Es tener conocimiento de todo lo que se habla, se nos envían las notas y el libreto, además de que hay una junta previa a cada emisión”.

Y finalizó acerca del éxito de la emisión: “El hecho que ya no sean cuatro presentadoras sino seamos 10, le da una variedad y frescura con distintas personalidades a cuadro”.