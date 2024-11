Ya tiene Chilicatrina, ahora María Antonieta de las Nieves quiere su figura de cera

La actriz María Antonieta de las Nieves ha dado vida por 52 años a “La Chilindrina”, y espera que la figura del personaje pueda ingresar al Museo de Cera para estar al lado de Roberto Gómez Bolaños "El Chavo del 8".

“A los administrativos del Museo de Cera, yo les suplico que si llegan a poner más personajes de "El Chavo del 8", pongan a "La Chilindrina", con el primer vestido de ella y sus lentes que yo conservo", dijo la actriz en entrevista en la inauguración de la muestra fotográfica "Las Catrinas", en las instalaciones de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI.

“Tengo un vestido que es mi legado más preciado. Cuando se hizo ‘La fiesta de la buena vecindad’, no recuerdo si fue la primera o la segunda, se suponía que 'El Chavo' me abrazaba cuando estábamos haciendo pasteles de lodo y se quedaban sus manos marcadas; pues resulta que nunca se veían las manos en mi vestido.

“Entonces Roberto pidió pintura negra, se las pintó y estampó sus manos en mi vestido, ¿qué otra persona en el mundo puede tener las manos de ‘Chespirito’ en un vestido? Todas estas prendas quiero que estén en un museo”, compartió la actriz.

María Antonieta de las Nieves afirma que a lo largo de su vida y de sus viajes ha reunido más de 150 muñecas de “La Chilindrina”. “Mi ideal es que todas mis muñecas queden en un museo, ya sea el Museo del Juguete, el Museo del Niño, en donde haya una mega sala para que se coloquen mis bellos recuerdos, y sigo recibiendo más muñecas”.

Agradece estar nuevamente en la pantalla

La serie completa de "El Chavo del 8" se retransmite actualmente en TV abierta y en streaming, por lo que María Antonieta de las Nieves está muy feliz.

“No sé si Florinda Meza o Roberto Gómez Fernández, quien es el que tiene los derechos del 'Chavo', influyeron, pero qué bien. Yo a ella nada le tengo que perdonar, cuando llegue el momento volveremos a reunirnos.

“Gracias Florinda, qué beneficio tan grande nos va a hacer a todos, sobre todo a mí, que soy de los pocos niños de 'La Vecindad'. Por mí encantada de la vida de reunirme con Florinda, y no va a ser reconciliación, sino vernos como antes, porque éramos buenas amigas".

Agregó que tiene pendiente hacer una gira con Edgar Vivar y Quico; “aunque ellos me dijeron que sí, no ha habido nada. Qué lástima que no nos hemos reunido”.

María Antonieta de las Nieves presidió la inauguración de la muestra, a la par que José Elías Moreno, presidente de la ANDI. Son 18 imágenes de actrices caracterizadas, entre ellas Violeta Isfiel, Luz María Aguilar, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Lucero Lander y Luz Elena González.

No le teme a la muerte

Tras destacar la belleza de las tradiciones del Día de muertos, aseguró que no le preocupa el momento de su partida. “En lo más mínimo, yo no le tengo miedo a la muerte, y espero que me muera dentro de 20 años. Ya tengo preparado mi ataúd, tengo lista la agencia donde me van a velar y la ropa que quiero que me pongan.

“Yo quiero que la que muera sea 'La Chilindrina', pero mis hijos me dicen 'no mamá hasta ese momento vas a estar de ridícula'. No creo que mis hijos quieran, a ellos no se les dan esas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren”, concluye la actriz, quien tiene listo hasta su epitafio: “Así como nació se fue”.