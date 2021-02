Yalitza Aparicio retomará su carrera como actriz

Dos años después de su nominación al Oscar como Mejor Actriz por su debut en Roma, Yalitza Aparicio tiene muy claro que su objetivo ahora es dar visibilidad a la diversidad que existe en México y el mundo, pero también sabe que la actuación si es lo suyo.

En entrevista con El Sol de México, la protagonista de Roma aseguró que retomará su carrera como actriz, por lo que ahora se mantiene tomando clases para mejorar su desempeño.

"Por supuesto que vamos a regresar a la actuación. He tomado también un tiempo para estarme preparando en diferentes cosas. Es muy complicado, mi respeto para todos los actores. Pero ahí estamos, tratando de ponernos día a día", aseguró.

Confiesa que había planes para volver a actuar en el 2020, pero la pandemia los pospuso todos. “Estamos viendo cuándo se retoman pero espero que sea muy pronto. Además me he dado cuenta que en el cine todo lleva su tiempo las películas no se hacen de la noche a la mañana y a veces tardan años”.

Antes de volver al set de filmación, la mexicana formará parte del proyecto Peace Peace Now Now, una serie documental que expondrá casos de mujeres latinoamericanas que han sufrido violencia de género y donde participarán la vocalista de Garbage, Shirley Manson, la actriz española Ester Expósito y Daniela Vega, protagonista de la cinta chilena ganadora del Oscar Una mujer fantástica, quien además fungirá como productora.

Mantiene su activismo

Luego de convertirse en la actriz revelación tras su participación en la cinta de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio enfocó sus esfuerzos como activista.

Hoy tiene claro que su principal objetivo es visibilizar la diversidad que existe en México y el mundo, pues aunque se discute una larga lista de problemas sociales todos ellos llevan a un mismo punto: la discriminación.

“Seas del sector que seas siempre has sufrido discriminación: Si porque eres mujer, hombre, de la comunidad LGBT o indígena… siempre hay algo que lleva a que el resto de la sociedad te discrimine. Y de eso es lo que siempre he tratado de hablar, porque no son luchas diferentes. Todos en sí lo que estamos buscando es el respeto, uno de los valores más grandes que siempre nos han enseñado desde casita y que pareciera que conforme vamos creciendo lo vamos olvidando”.

A través de plataformas como la Unesco, en donde es Embajadora de la Buena Voluntad; en un audiolibro que realizó a finales del 2020 o en su canal de YouTube, la originaria de Tlaxiaco en Oaxaca quiere levantar la voz de las comunidades que pocas veces tienen la oportunidad de expresarse.

“Con respecto a la Unesco, siempre he estado al tanto de qué cosas están sucedido, de ocupar mis plataformas para compartir esos mensajes que necesitan llegar a más rincones. En el caso de YouTube, estoy agradecida con las personas que me siguen porque ahí trato de compartir cosas que a veces desconocemos o que siempre hemos tenido y que no habíamos valorado”.

Pide a Amlo romper el pacto

Así como otras actrices, activistas, escritoras, políticas y mujeres han expresado su inconformidad a la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero por las denuncias de violación y acoso sexual en su contra, Yalitza Aparicio se sumó al llamado y pidió a Andrés Manuel López Obrador que reconsidere su posición frente al caso.

“(Al presidente le digo) Que por favor rompa el pacto, que analice bien la situación. Y no solamente a él, sino a todas las personas que lo acompañan porque si bien sabemos que él es el rostro, hay muchas personas que lo rodean hoy que lo pueden asesorar”.

Consideró que quienes aspiren por un cargo público en nuestro país “deben ser personas que realmente nos representen, no se trata solamente de ir y hacer lo que ellos desean”.

“Yo también estoy de acuerdo con que se rompa ese pacto, porque siempre hemos luchado por el respeto, sobre todo a las mujeres, y creo que si alguien va a llegar a un cargo tan importante debe ser una persona que ha respetado”, dijo.

La vida después de Roma

Yalitza recuerda con sentimiento el fenómeno que vivió entre 2018 y 2019 desfilando por las alfombras rojas de las principales ceremonias de premiación del cine de Hollywood. Ahora se siente más cómoda viendo lo que pasa durante la actual temporada de premios desde su televisión, sin los nervios de por medio.

“Recuerdo que en los Globos de Oro alguien que estaba en la misma mesa que yo me dijo: ‘Oye, qué tranquila estás, tú no sufres de nervios ni nada’. Y yo dije ‘De hecho no me he parado de aquí porque siento que mis pies están temblando tanto que me voy a caer’”, dice entre risas.

La actriz volverá a vivir la experiencia de los Globos de Oro pero ahora como conductora del pre show Punto de Encuentro TNT que se verá el 28 de febrero en este canal a partir de las 18:30 horas. Yalitza volverá a la conducción luego de participar en la ceremonia de los Latin Grammy en noviembre pasado.

“Es una experiencia maravillosa. Por lo poco que he visto no va a ser como lo fue con los Latin Grammy, va a cambiar un poco la dinámica pero iremos aprendiendo con todo este equipo maravilloso.”

Ya es miembro de la Academia

En 2020, Yalitza Aparicio recibió la invitación directa de la Academia de Hollywood para integrarse a sus filas y votar en la próxima entrega del Oscar. Aún con sorpresa, la actriz recuerda que después de llenarse de felicidad se preocupó por su desempeño pues consideró que no estaba suficientemente preparada.

“Yo decía: ‘bueno, es que yo apenas estoy conociendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo se califica esto? Créeme que me tomado el tiempo de sentarme a ver película por película”, dice la también maestra de preescolar.

El gran obstáculo ha sido que la mayoría de las producciones que aspiran por una nominación al del Oscar son en inglés, “y ustedes saben que soy pésima con eso”, bromea.

“Entonces si no le entiendo a algo la repito y la repito. Todo esto me ha ayudado a valorar y encontrar detallitos. Pido a quienes me rodean que me expliquen cómo debo calificar algo o qué es lo que debo ver. Es una forma en la que yo estoy aprendiendo conforme lo hago, se dice que eso es un aprendizaje significativo”.

Uno de sus grandes aliados ha sido Nicolás Celis, productor de Roma, quien la ha orientado en los detalles que debe observar y valorar. “De hecho el día de la votación estábamos como ‘oye, ¿y tú cómo ves esta?’ ‘No entendí aquí’. Y me decía que repitiera y checara tal cosa, no es que me dijera por quién votar sino que me ponía a trabajar”, dice entre risas.

La actriz no oculta su emoción cuando se le pregunta si votaría por la película mexicana Ya no estoy aquí en caso de ser nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. “Híjole. Algo de lo que no puedo decir. Sabes dónde está mi corazón pero sería incorrecto decirlo aquí”, responde entre risas y con su cara ruborizada.