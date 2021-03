YouTube Originals estrena serie de Demi Lovato

Los primeros dos episodios del esperado documental Demi Lovato: Dancing with the devil, se estrenaron este martes en el canal oficial de YouTube de la cantante.

La producción de YouTube Originals dirigida por Michael D. Ratner se liberó a las 13:00 horas tiempo de México y las próximas entregas de la docuserie estarán disponibles de forma gratuita durante los dos martes siguientes en la misma plataforma.

El documental se centra en los dos años que la cantante estuvo tal como indica el título, “bailando con el diablo”, inmersa en el infierno de las drogas y los problemas de salud mental. “Voy a contar todo”, advierte acerca de las causas que la llevaron a una sobredosis que casi le costó la vida en 2017.

Con testimonios de sus familiares y amigos, además de su propia narración del entorno que la rodeaba, imágenes de concierto, entre otros materiales, la serie es una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de la cantante que inició en entretenimiento a los siete años de edad.

“Por primera vez, se abre sobre todos los aspectos que la llevaron a la sobredosis y sus despertares como consecuencia, mientras los espectadores tienen acceso sin precedentes al viaje personal y musical de la superestrella en los últimos tres años, incluyendo imágenes de cuando comenzó la producción inicial de este proyecto durante la gira mundial Tell me you love me en 2018”, informa un comunicado de YouTube Originals, que produjo en 2017 el documental Simply complicated, que tiene más de 36 millones de vistas en la plataforma.