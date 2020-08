Youtubers mexicanos se adueñan de Hoy no se sale MX

De aplicación digital UBEAT de España llega a México por SKY, el nuevo late nigth Hoy no se sale MX, con la conducción de extrovertidos youtubers Rix, Paco y Mane, quienes dan el salto a la televisión de paga mexicana y del resto de Latinoamérica. Cuando en suelo español van por su cuarta temporada, es a partir de este lunes 24 a las 23:00 horas que debutan en la región.

El formato conserva el estilo de los presentadores pero con la magia de la edición y postproducción televisiva; incluye juegos de destreza, sketches, improvisación, entrevistas fuera de lo tradicional a personalidades de las ramas de la actuación, comedia, cantantes, músicos, de televisión, teatro y cine como deportistas y socialités.

“Saltan del YouTube al canal de SKY, con una experiencia y cartera de talentos impresionantes. UBEAT y SKY intentamos conectar con las nuevas audiencias juveniles con la pantalla tradicional de televisión porque sentimos que hay un hueco en la TV convencional y ahora con el talento virtual será más atractiva para conquistar”, dicen Javier Rojo y Marta Ruiz, directores de UBEAT México y UBEAT España, respectivamente.

“Este programa de origen digital para la gente joven, busca una manera de que se consuma entretenimiento como parte de las producciones inéditas, llevándolas de una manera real, divertida, de un toque rebelde y hasta diferente en el trato entre entrevistado y entrevistador”, agregan.

Al respecto, intervinieron los presentadores, presididos por Rix, quien expresa que “me gustaría traer para este programa a Danna Paola, pero bien puede ser Juanes, Paris Hilton, a quienes he entrevistado anteriormente”.

Paco Miguel, se enfoca más en el humor, en los sketches y la improvisación, los que afirma saldrán naturalmente y que en las redes sociales, “han sido una explosión nuclear”.

A propósito de su fama en redes, agrega: “Realmente con la pandemia no he salido de casa. No me he dado cuenta. Sólo lo veo todo por Internet, las acciones del público. Lo he manejado bien esto de la popularidad. Sin embargo, me divierte mucho, hacer videos y diario crear contenido".