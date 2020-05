Yuri se inicia en el género urbano con canción "Todo el año"

Yuri es una artista de retos. En la búsqueda incansable por refrescar su carrera y ampliar su experiencia artística ha probado diferentes géneros musicales que le han ayudado a exponer sus capacidades desde diversos ángulos. Su nueva apuesta tiene que ver con el urbano, y la acompaña en este estilo Nio García con quien lanza el track Todo el año.

“Es una canción sobre un amor de verano pero se le puso ese título, ya que se espera que el amor dure todo el año y aunque a mí me gusta el perreo, ésta no es una canción totalmente de perreo. A mí me gusta el reguetón, lo único que no me gusta es que le tiren a las mujeres pero hay una parte de este género que me encanta”, dijo Yuri en entrevista para El Sol de México.

Sobre Nio García, la interprete comentó: “Es un chico joven y nuevo que está entrando a la música urbana en las grandes ligas, imagínate que hizo la canción Te boté, que fue un éxito espectacular que todavía sigue sonando con Nicky Jam, Ozuna, Jennifer López y Bad Bunny o sea los grandes de la música urbana”, Yuri se dice agradecida con el puertorriqueño por haber aceptado esta colaboración con ella, quien se considera una cantante forjada con el estilo de los años ochenta. También confirmó que este paso en su carrera, no marca un cambio definitivo de género. “No, no, no para nada, yo soy baladista y ahí me voy a quedar, pero ahorita está de moda que los baladistas incursionemos en la música urbana, unos se han quedado ahí y les ha ido demasiado bien, yo me quedaré en lo romántico, pero cantar algunas cosas de este género que está tan de moda, ayuda a refrescar nuestras carreras”, confirmó la artista.

La intérprete de Maldita primavera, se comprometió al cien por ciento en este salto al urbano para exponerlo como las grandes estrellas del movimiento; “Tienes que estar consciente de que cuando te metes a un género hay que respetarlo, estudiarlo y tener un poco más de preparación, o sea para meterse a cualquier género, tienes que saber dónde nació o cómo se canta, porque no todos los géneros se cantan igual, los ochenteros recurrimos mucho al vibrato y eso no funciona aquí”, compartió la cantante, para quien esta interpretación significó dejar a un lado su zona de confort y retarse una vez más como artista.





Para darle a Todo el año, el toque Yuri, la rubia fungió como productora y coproductora ejecutiva del video que acompaña a esta melodía; “Se grabó en Cuba bajo la dirección de José Rojas, un cubano que me mandó todos los lugares donde podíamos hacer el clip, yo escogí los sets y elegí tener bailarines, carros, elegí algunas tomas y por supuesto los looks y el pelo, me van a ver de china, de pelirroja, de rastas, adaptando mi moda de artista pop. A mí me gusta mucho producir, yo soy la que produzco mi show, por lo tanto me encanta meter mi cuchara en lo que se refiere a los vídeos”, declaró la también actriz.

La canción Todo el año, así como su video promocional ya están disponibles en plataformas digitales.