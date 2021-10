Haitianos resisten en Tapachula por trámites

Pese a la salida masiva de migrantes este sábado en caravana, haitianos siguen saturando el centro de Tapachula, al estar apostados en el parque Benito Juárez o en las casas comerciales donde pueden realizar retiros de dinero.

Los extracontinentales se han instaurado en distintos puntos de la localidad, en espera de resoluciones por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que mantiene saturación en estos trámites de asilo en la frontera sur.





Este fin de semana, los isleños han saturado de nueva cuenta los accesos principales de inmuebles donde pueden realizar el cambio de dólares, moneda con la que viajan desde países centroamericanos. Algunos otros han acudido para retirar dinero que familiares les envían desde otras naciones, principalmente de Sudamerica donde han quedado varados otros cientos debido a que se emplearon en localidades como Buenos Aires, Bogotá, Lima y Caracas.

Onex Jonhson, uno de los haitianos que ha vivido dos años en Brasil y ahora está en Tapachula a la espera de una resolución de trámite por parte de la Comar, refirió que esperará su proceso conforme a ley y, entonces, tomará una determinación para ver si viaja al centro o norte de México.

Pese a la salida masiva de migrantes, muchos extracontinentales se han quedado en la localidad a esperar una última oportunidad ante la Comar/ Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

“Yo he venido hace un par de semanas a Tapachula y nos han dicho de una caravana, pero no estoy en condiciones de caminar así, he tenido problemas de salud y mejor me estableceré aquí aunque eso tenga que ver con poca comida”, expuso.

La situación de Onex se replica en muchos haitianos que están a la espera de este trámite en la Comar, donde se prevé que este lunes vuelvan a repuntar las peticiones de asilo como cada inicio de semana. Hasta entonces, no existe una resolución integral por parte del gobierno mexicano, para dar salida y flujo a los extranjeros por territorio nacional.