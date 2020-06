IMSS no entrega resultados de pruebas Covid-19

El coordinador regional del Consejo Empresarial para la Productividad en Soconusco, Guillermo Petris Gamboa, dio a conocer que “el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tarda mucho o no entrega los resultados de las pruebas Covid-19, pues tras tomar la muestra, los mandan a descansar 15 días a su casa y hay quienes se recuperan, pero nunca les informaron si fueron positivos”.

Indicó, que al principio las pruebas se mandaban a México, posteriormente las enviaban a Tuxtla Gutiérrez y daban resultados en tres días, pero ahora no se sabe ni qué pasa y esto causa inconformidad en los afiliados al IMSS.

“La verdad no hay respuesta rápida y eficiente del IMSS sobre la valoración de la enfermedad y así no se puede medir, cuantificar o conocer un número exacto de enfermos por Covid-19”, externó.

Aseguró, hasta el momento no hay un número exacto de cuántas pruebas se hacen en todo Chiapas y si realmente se están realizando a los enfermos con coronavirus. Dijo que tampoco hay información clara de cuántas personas han muerto de Covid-19, por lo que acusó a las autoridades municipales de no hacer énfasis en que se practiquen las pruebas a los tapachultecos que mueren.

“Los doctores que no están dentro del servicio público reportan que atienden hasta a 30 infectados al día. Vemos que mueren amigos o familiares que no se cuantifican en las estadísticas de Salud estatal y como no se puede manejar Covid-19 fuera de los hospitales para atender esa enfermedad, las manejan como neumonías atípicas y así especifica el acta de defunción”, abundó.

Petris Gamboa lamentó que las pruebas de Covid-19 únicamente se realicen y den resultados rápidos a funcionarios gubernamentales.

“El gobierno se atiene asimismo y así lo ha dicho el presidente, donde las pruebas se gastan en sus funcionarios, pero no se aplican a la población y cuando la población hace este tipo de denuncias vienen las represalias”, manifestó.

Finalmente dijo, que es muy diferente que se hable de los héroes como los médicos y enfermeras que arriesgan su vida para salvar a pacientes con Covid-19 a pesar de las carencias a hablar de los directivos de los hospitales que ahora los quieren tener sometidos y callados por denunciar anomalías en el IMSS.