Pobladores de Teopisca instalan dos bloqueos, estos son los puntos carreteros

San Cristóbal de las Casas.- A casi 72 horas de haber iniciado el bloqueo carretero total sobre el tramo federal Teopisca - Comitán a la altura de la Campana y en San Cristóbal de Las Casas a la altura de la Cañada, por pobladores del municipio de Teopisca, quiénes vienen exigiendo desde hace varios días al Congreso del Estado la revocación del nombramiento de concejo municipal de este municipio que dirige Luis Alberto Valdez Díaz.

Lo anterior, más de 500 pobladores de Teopisca instalan otro bloqueo carretero sobre el tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez a la altura del kilómetro 8, reteniendo a unidades de empresas nacionales, atravesando en la vía para evitar el paso de vehículos.





Así también instalaron otro bloqueo de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de Las Casas / Foto: Cortesía Automovilistas





Así también instalaron otro bloqueo de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de Las Casas, a la altura del Chorreadero "en la libre", en éste punto también colocaron piedras, palos y vehículos, señalan que no darán marcha atrás.





Por lo que en el estado de Chiapas, pobladores del municipio de Teopisca han instalado cuatro bloqueos carreteros, con la finalidad de qué el congreso local desconozca el concejo municipal de Teopisca que ellos mismos nombraron y que reconozcan a la ex síndico Josefa María Sánchez Pérez como presidenta municipal sustituta.





En los cuatro bloqueos carreteros se encuentran cientos de vehículos estacionados en espera de que abran el paso / Foto: Cortesía Automovilistas





En los cuatro bloqueos carreteros se encuentran cientos de vehículos estacionados en espera de que abran el paso, señalan los habitantes que no darán marcha atrás, ya que el nombramiento del concejo municipal no fueron tomados en cuenta y señalan nuevamente que Teopisca no es una herencia para la familia Valdez Díaz.