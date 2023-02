¡Democracia sindical, no simulación! Exige en manifestación la CNTE en Tuxtla

Democracia sindical, no simulación, es la exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expuso la dirigencia a cargo de Aracely Pérez Martínez de Oaxaca, en una concentración en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, en el inicio de los trabajos para la elección de la nueva dirigencia en la sección 7 y 40 del SNTE en Chiapas.

No vamos a permitir que sean violentados los derechos y las decisiones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, se reconoce en el mundo a la CNTE como la legítima representación del magisterio nacional, vamos a demostrar y no vamos a permitir imposiciones, señaló.





Inician los trabajos para la elección de la nueva dirigencia en la sección 7 y 40 del SNTE en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El magisterio de Chiapas, tanto de la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no están solos, la exigencia es la legalidad y la transparencia, la lucha será hasta las últimas consecuencias, en ese sentido, no vamos a permitir la imposición del charrismo sindical.

Nuestro reconocimiento al Comité Ejecutivo Seccional que encabezó el compañero Pedro Gómez Bahamaca, en la sección 7 del estado de Chiapas en los últimos años, Hector García Solano de Guerrero, expuso que la exigencia es la democracia sindical, venimos a dar respaldo a las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para democratizar el sindicalismo y el país, hasta la victoria siempre.









En ese sentido, Pedro Hernández, de la Ciudad de México, dijo que la 7 y 40 tendrán el reconocimiento de las bases y estatutario para hacer aun lado el charrismo sindical, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deberá respetar los procesos internos en el SNTE, "adelante, adelante, la lucha es constante".

Por su parte, de Michoacán, Mirna Santiago Gallegos, dijo que gobierne quien gobierne los derechos se defienden, señaló que a pesar de tantos compañeros y compañeras caídos por la lucha sindical, seguimos de pie y en la lucha por la unidad y la fuerza, la que saldrá triunfante.





¡Democracia sindical, no simulación! Exigen en manifestación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mario Roldán, representante de la sección 40 del SNTE, denunció la actitud de los charros en el segundo pleno estatutario, de los 360 asistentes la mitad no son delegados, los delego Ángel Paulino Canul Pacab, para robar la voluntad de las bases.

En su momento, Pedro Gómez Bahamaca, secretario general de la sección 7 del SNTE, expuso que tras los congresos regionales, en la capital inicia este martes el congreso estatal seccional para elegir la nueva dirigencia, para los próximos tres años, y la petición es que no haya manos externas en el proceso electivo, el reclamo es que se respete la democracia y la libertad sindical, lamentablemente no hay piso parejo en el proceso electivo, pero estamos mentalizados para alcanzar el triunfo, no estamos solos.





Inician los trabajos para la elección de la nueva dirigencia en la sección 7 y 40 del SNTE en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No estamos de acuerdo con este reglamento debido a que no hay piso parejo porque no hay democracia sindical, quién lo ha determinado así es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestamos nuestra inconformidad, estamos conscientes de que tenemos que respetar la voluntad de las y los delegados, enfatizó.





¡Democracia sindical, no simulación! Exigen en manifestación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Una eventual imposición de los charros tendrá consecuencias, las decisiones dependerán de las bases, la exigencia es la democracia, la legalidad y la transparencia, no existe, es el SNTE el que toma las decisiones y desde ahora dejo claro que no habrá reelección, enfatizó.

Socios del Conejobus presentes en el mitin de la CNTE





Los socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Conejobus, estuvieron presentes en el mitin de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dónde su representante María Alejandra Chagoya Labra recibió el respaldo del magisterio para hacer pública una vez más su denuncia que consiste en una deuda de 125 millones 080 mil 202 pesos hasta febrero del 2023 por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes, desde el 2020.





Denunció que suma ya 125 millones de pesos la deuda desde el 2020 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la plaza central de la capital con el respaldo del magisterio de varios estados del país en el inicio de los congresos de las secciones 7 y 40 del SNTE, Chagoya Labra señalo que el titular de la dependencia, Aquiles Espinosa García, se ha negado en todo momento a buscar soluciones justas a un problema que el mismo ha creado con la disolución de la sociedad anónima sin considerar el Acta Constitutiva, así como la Ley de Sociedades Mercantiles.

Explicó que la injusticia de la Secretaría de Movilidad y Transportes se sustenta en que en el 2009 se concretaron los acuerdos para la constitución de la sociedad ante el notario público, Gilberto Ocaña Méndez y para el 2010 comenzaron a operar autobúses llamados "Conejobús", en la avenida central y boulevares Angel Albino Corzo y Belisario Domínguez, así como en la calle central y primera poniente norte y sur; lamentablemente suspenden servicio de manera unilaterales en el mes de noviembre del 2020.





Chagoya Labra hizo pública una vez más su denuncia que consiste en una deuda de 125 millones de pesos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La sociedad se integró por 105 socios, 105 placas, 97 de ellos personas físicas y 8 personas morales, quienes ahora son afectados por la suspensión del pago por el usufructo de sus placas y concesiones, aunque del total de los afectados, 30 socios han fallecidos, el resto son adultos mayores, que están a la espera de justicia, por lo que la exigencia de justicia será ante las últimas consecuencias y esperamos que los tribunales colegiados de Tuxtla Gutiérrez actúen conforme a derecho, se ha acudido a ellos a través de la solicitud de un amparo para demandar el pago.





Socios del Conejobus presentes en el mitin de la CNTE / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Desde la suspensión del pago comenzaron una serie de movilizaciones en la capital de Chiapas, dónde han realizado plantón en la plaza central, sin embargo, no han encontrado respuestas a sus peticiones y en ese sentido Chayoga Labra advierte que no habrá silencio, sino una lucha hasta alcanzar la victoria.

