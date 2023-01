Con emociones indescriptibles, Chuntás salen a danzar en honor a San Sebastián Mártir

Como parte de la celebración de la Fiesta Grande, este jueves decenas de chuntás salieron a las calles de Chiapa de Corzo para danzar en honor a San Sebastián Mártir, uno de los Santos importantes del pueblo y que de acuerdo a la fe católica, se distingue por ser un patrono contra las pestes.





En Chiapa de Corzo Chuntás salen a danzar en honor a San Sebastián Mártir / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Sin embargo la colonial ciudad, tiene una peculiaridad especial, debido a que durante el recorrido ‘las chuntás’ llevan en mano una piñata en su honor y la cual se rompe en la casa del prioste para divertir a las y los niños del pueblo.





Este día se distingue porque las y los danzantes llevan una piñata en mano / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Uno de los patronos de la familia Madrigal, señala que esperaban con ansias este día, pues resulta especial salir a las calles y rendir un homenaje a los Santos y a las tradiciones que sus ancestros les han heredado desde hace muchos años.

“A mi me pegó muy duro el COVID y gracias a Dios aquí estoy para contarlo y celebrar nuestras tradiciones para que no se olviden y sigamos cada año fomentando para que no se pierda, porque nosotros ya nacemos con esas ganas de celebrar en la sangre”.





Con música prehispánica de fondo, Rufino nada lo detiene, nada lo cansa, para él primero es salir a las calles para festejar a los Santos que les da muchas bendiciones durante el año, a pesar de sus 71 años de edad, menciona que seguirá con esta tradición hasta su último aliento.





“Indescriptible hermano, indescriptible… Lo esperábamos con muchos deseos, aquí vamos hermano… Le pedimos salud nada más para seguir bailando”.





Cabe destacar que este día salieron con mucho entusiasmos y sentimientos encontrados, pues cada vez más se acerca el final de esta Fiesta Grande que distingue a Chiapa de Corzo y que fue esperada por muchos y muchas tras la pandemia.





