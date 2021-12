Militares en SCLC llevan a cabo canje de armas

Cintalapa. En este valle de Figueroa son muchos los puntos en el primer cuadro de la ciudad donde se pueden ver objetos evitando que vehículos se puedan estacionar de forma libremente.

Basta con darse una vuelta por el centro para constatar lo dicho, se aprecian rejas de madera, mesas, letreros, conos, diablitos, objetos de cartón, triciclos, y demás objeto que evitan que el chofer pueda aparcar su auto al andar buscando un lugar, ya que si lo quita, se meten en problemas con los dueños de los negocios.





Mencionar que ya tiene muchos meses que se llevó a cabo un operativo donde participaron varias corporaciones policiacas para retirar estos objetos que son estorbosos para la sociedad, pero tardaron más las corporaciones en quitarlos, que los dueños volver a colocar otros.

Vía Telefónica, el delegado de tránsito en este valle Gilberto Reyes Gómez, dijo que no es competencia de ellos organizar los operativos para tal efecto, si no del ayuntamiento, en el área de transporte y vialidad municipal, pero como no existe en este municipio, por eso las cosas están como están.





Lo cierto es que el problema de apartar lugares en la vía pública, es un tema que data de años en esta localidad, el mismo que no ha sido atendido con la importancia que debería.