Chiapas con diversidad de climas y altos riesgos de incendios: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encargado de proveer pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima para el país, pronosticó 56 frentes fríos para esta temporada 2021-2022; llevamos 38 y restan 18 aunque Chiapas es diferente tiene una diversidad de climas por un lado lluvias por otro incendios y altas temperaturas.

Este escenario de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de Unidades de Manejo de Vida Silvestre, el biólogo Manuel Anzaldo Meneses explica que este acelerado cambio climático tiene que ver con los proceso acelerados de destrucción de los ecosistemas, por un lado Chiapas con un millón 300 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) pero por otro lado la perdida de la cubierta forestal, en el 2021 por incendios forestales se afectaron 47.5 mil hectáreas.

Para este año el panorama es complicado así que el 21 de febrero la Secretaría de Protección Civil informó que durante los próximos días se esperarían en la región un ambiente caluroso a muy caluroso en el centro, sur y oeste de la entidad; con baja presencia de humedad y con probabilidad de poder registrarse temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados por lo que no se deberán realizar quemas agropecuarias, así como evitar actividades que puedan derivar en incendios forestales por causas humanas.

Detalló que con base en información contemplada en el Pronóstico de Incendios Forestales en Territorio Nacional del Sistema de Alerta Temprana por Incendios Forestales, en la entidad prevalecerán condiciones de peligro muy altas para que desarrollen estos siniestros en la entidad.

Ya en enero se había puesto en marcha el plan estatal para la prevención de incendios con el objetivo es prevenir y combatir todo tipo de incendios forestales, proteger los ecosistemas y disminuir la contaminación del medio ambiente; el pronóstico es que la temporada de estiaje será difícil por la poca humedad y altas temperaturas donde la estrategia es proteger la vida, el medio ambiente y el patrimonio con la participación de 8 mil 419 Comités Comunitario de Protección Civil equipados y capacitados, el desafío es grande debido a que 47.5 mil hectáreas fueron afectadas en el 2021.

En ese sentido el ambientalista Anzaldo Meneses sostiene que el país se ve envuelto en acelerados procesos de perdida de la cubierta forestal que causa cambios drásticos en el clima y que ante ello la alternativa es la propuesta de 1999 con la Unidades de Manejo de Vida Silvestre que ha demostrado éxito pero lamentablemente se ha ido dejando en el olvido, lo que ayudaría a proveer alimentos con la producción y reproducción de especies de fauna; en la conservación de la flora y la fauna se evitaría la caza ilegal, se fortalecería la economía rural y el cuidado del medio ambiente para garantizar la disponibilidad de agua.

Chiapas con un millón 300 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) pero por otro lado la perdida de la cubierta forestal en el 2021 por incendios forestales se afectaron 47.5 mil hectáreas / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

Sostiene que existe un aprovechamiento ilegal de fauna aunque esté fenómeno ha disminuido y es mayor el daño por destrucción, el crecimiento de las poblaciones urbanas y la contaminación de los mantos freáticos, el uso excesivo de pesticidas, el consumo de alimentos de especies exóticas cada vez es menor, una de las especies cotidianas como la iguana ha disminuido en sus poblaciones.

Agregó que en el caso de la Selva Lacandona en Chiapas también hay procesos acelerados de deterioro "es impresionante como está destruído" perdemos muchos bosques y solo se ven islas de bosques y selvas; la gente quiere comer, producir y no se quieren pagar lo que cuestan por servicios ambientales, es decir, no se paga el agua al medio ambiente, ciudades sustraen el agua pero no hay procesos para resarcir ese aprovechando a los recursos naturales a la vida silvestre.

Cuenta que este esquema es único en el país con programa de manejo desde el 2000, mientras que las Áreas Naturales Protegidas tienen 27 millones de hectáreas en el país, las Unidades de Manejo de Vida Silvestre contemplan 38 millones de hectáreas, aunque solo está en papel el cuidado del medio ambiente, sujetas a manejo y conservación, narró.

A pesar de todos estos compromisos de México y la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible faltan compromisos para alcanzar el número 6, agua limpia y saneamiento; 11 ciudades y comunidades sostenibles; 12 producción y consumo responsable; 13 acción por el clima y 15 vida de ecosistemas terrestres.

En Chiapas las especies cinegéticas son las alternativas aunque también el mangle y el cedro rojo, el ecoturismo para muchas comunidades rurales para atraer visitantes, el desafío es que con las Unidades de Manejo de Vida Silvestre sería posible recuperar cubierta forestal; protegemos los recursos naturales, generamos alimentos, recuperaríamos poblaciones de fauna y reducimos riesgo del cambio climático, apuntó.

En la conservación de la flora y la fauna se evitaría la caza ilegal, se fortalecería la economía rural y el cuidado del medio ambiente / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua en Chiapas más de la mitad de su territorio, el 54 por ciento presenta clima Cálido húmedo, el 40 por ciento clima cálido subhúmedo, el 3 por ciento templado húmedo y el 3 por ciento restante tiene clima templado subhúmedo; la temperatura media anual varía dependiendo de la región desde los 18 grados centígrados en los Altos de Chiapas a los 28 grados centígrados en la Llanura Costeña; mientras que la temperatura promedio más alta es de 30 grados centígrados y la mínima de 17.5 grados centígrados.

La región norte del estado presenta lluvias casi todo el año en el resto de la entidad, abundantes lluvias en verano, la precipitación total anual varía dependiendo de la región de 1 200 milímetros a 4 milímetros en los municipios de la región Soconusco, destaca el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA.

El clima de Chiapas en el sur de México favorece el cultivo de café por lo que es el primer productor nacional; también se cultiva el maíz, sandía, mango, plátano, aguacate, cacao, caña de azúcar y frijol entre otros productos de exportación, precisa.

La gente quiere comer, producir y no se quieren pagar lo que cuestan por servicios ambientales / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tan solo en las próximas horas la masa de aire frío asociada al frente Número 38 cubre el Golfo de México el cual generará viento de componente norte sobre la Península de Yucatán e Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como bancos de niebla y lluvias persistentes en zonas de Tabasco, Chiapas, norte y oriente de Oaxaca y el sur de Veracruz.

Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá escaso potencial de lluvias y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, sin embargo durante la madrugada y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central el ambiente seguirá siendo frío con heladas matutinas en sus zonas altas.

Así mismo se prevén vientos de componente sur con rachas de 60 a 70 kilometros por hora y tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Corriente en chorro subtropical ocasionará la propagación de nubosidad media y alta sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos ocasionarán intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Chiapas.