25 Colonias de Tuxtla Gutiérrez más violentas para las mujeres

Las colonias de Tuxtla Gutiérrez más violentas para las mujeres consideradas como focos rojos y dónde se presenta el mayor índice delictivo confirmadas así por el sistema de denuncia anónima 911 son alrededor de 25, el Centro, San José, Terán, Patria Nueva, Bienestar Social, Niño de Atocha, San Roque, San Francisco, Las Granjas, Francisco I. Madero, entre otras, aunque eso no exime a otras colonias donde a lo mejor las mujeres no deciden denunciar como si lo hacen en otras colonias, reconoció Gely Pacheco.

La Secretaria para la Igualdad de las Mujeres, de Tuxtla Gutiérrez, cuenta que la violencia vicaria está creciendo y las infancias resultan ser muchas veces un gancho para que los hombres afecten mas a las mujeres, afectar a los niños y a la niñas y a los adolescentes, hemos atendido casos en que los padres sustraen los hijos y las madres se enfrascan en un litigio para recuperarlos.

Reconoce que los delitos no deben quedar impunes, tiene que castigarse a los agresores, tiene que haber cero tolerancia a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, lamentablemente el feminicidio es el odio extremo que puede tener un hombre en contra de una mujer y viene desde la formación de una persona que no sabe tomar decisiones, que no pueda tener el manejo de sus emociones.

Pacheco reconoce que en muchas ciudades los hogares son los espacios más inseguros para las mujeres, las denuncias de las mujeres no mienten, en muchas ocasiones son los esposos, los ex esposos, los novios, los ex novios y los conocidos quienes las agreden físicamente, sexualmente y económicamente a las mujeres.

Las mujeres no se deben quedar calladas, no hay que normalizar la violencia, hay más mecanismos de protección a las mujeres y más instituciones de los tres niveles de gobierno que las protegen, la iniciativa privada se ha sumado, lo importante es que quienes están denunciando cuenten con el acceso pleno a la justicia y que se castiguen a los agresores; hay cifras donde la violencia viene a ser una constante en los hogares.

A finales del 2016 la Secretaria de Gobernación Emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Tonalá, Villaflores y Tapachula.

Después se amplio a los municipios de los Altos, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Santiago el Pinar.

La declaratoria obligó a los tres niveles de gobierno a implementar un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, garantizar la seguridad las mujeres y a las niñas, sin embargo, la violencia va en aumento.

De acuerdo con colectivos feministas, durante el 2021 se te registraron 17 homicidios dolosos, 46 homicidios culposos, suicidios 22, 38 decesos por casos fortuitos, 14 casos por fuerza mayor, 65 feminicidio, 81 tentativa de feminicidios y 87 mujeres desaparecidas, en total en ese año hubo 203 muertes violentas de mujeres.

Para el 2022, la estadística según los colectivos feministas son 9 homicidios dolosos, 47 homicidios culposos, 16 suicidios, 28 casos fortuitos, 11 por fuerza mayor, 59 feminicidio, 37 tentativa de feminicidios y 153 desaparición de mujeres, en total suman 172 muertes violentas de mujeres.

