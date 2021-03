"Era el taxi o dejar ir la oportunidad de dar estudio a mis hijos": Aidé Moreno

Mujeres que trabajan como taxistas en Tapachula siguen sufriendo discriminación y violencia de parte de hombres que usan este tipo servicio de transporte público en la ciudad.

Aidé Moreno Salazar, que lleva trabajando 15 años de taxista, narró para el Diario del Sur, que la necesidad de ayudar a su esposo a sacar adelante a sus tres hijos, fue lo que hizo subirse al taxi para llevar mas recursos económicos a su hogar.





“Sabia a los problemas y dificultades a los que me enfrentaría en este trabajo, dominado en 90 por ciento de los hombres, pero era eso o dejar sin una oportunidad de estudio a mis hijo", expresó Señaló, que la discriminación la sufre de los hombres que le hacen una parada, pero al ver que es mujer la conductora deciden no abordar la unidad, lo cual, le dificulta llevar el sustento a su hogar.

“Actualmente el papel de la mujer es muy importante para sostener un hogar, ya que la situación económica que se vive no permite que el hombre saque adelante a la familia”, abundó. Mencionó que los hombres bajo los efectos del alcohol y a los que sube por no darse cuenta de sua estado, son los que en ocasiones las agreden o no les quieren pagar por ser mujer.

Mencionó, que en Tapachula soy muy pocas las mujeres que desempeñan este trabajo en la ciudad, ya que a muchas les da miedo la inseguridad, pues temen ser asaltadas o golpeadas por los delincuentes como pasa con los hombres.





En la ciudad somos 10 mujeres que desempeñamos este trabajo





“Yo creo que si mucho en la ciudad somos 10 mujeres que desempeñamos este trabajo y no como propietarias”, externó. Aseguró, todos los días que salea trabajar a las calles de la ciudad se expone a ser asaltadas por los delincuentes, porque últimamente el sector transporte ha sido muy golpeado.





Hace 15 años que Aída aborda su unidad para llevar el sustento a su familia. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





“Yo pediría mas seguridad, no solo para mi como mujer, sino para todos los compañeros que trabajamos al volante para poder llevar el sustento a la casa”, finalizó.

A pesar de la tradicional frase "mujer al volante, peligro constante" con la que se pretende dar a entender que el género femenino es deficiente conduciendo, estudios realizados en distintas partes del mundo, suelen concluir que, en realidad, son las mujeres quienes conducen mejor.

Tienen un mayor respeto por las normativas de tránsito y suelen ser más precavidas al conducir. Eso fue lo que concluyó un estudio presentado por la página psicología y mente, en la que, entre otras cosas, menciona que los hombres "sobrevaloran" su conducción.