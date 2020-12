A falta de Conejobus invaden rutas: transportistas

Transportistas en Tuxtla Gutiérrez se manifestaron en contra de la disposición de las autoridades estatales al permitir la invasión de rutas para cubrir la falta de Conejobus en las rutas 1 y 2 de la capital chiapaneca.

En ese sentido los transportistas organizados en la modalidad de colectivo, de diferentes rutas se manifestaron para señalar que no van a permitir que se esté entrometiendo otras unidades a rutas establecidas, lo que significaría una invasión de ruta con permiso oficial.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Puntualizaron que está acción trastocaría flagrantemente el derecho de la línea de trabajo al respeto a lo que ya se dispuso por ley, respetar las rutas de transporte, sino es invasión aunque digan que nos vamos a apoyar para la ruta uno y dos, y eso no lo van a permitir, precisaron los transportistas organizados.

Por ello pidieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte , pues presumen que por medio de la subsecretaria Dora del Carmen Pérez Solís se pretende generar está situación; por ello pidieron a la autoridades que rutas deben estar en el lugar que les corresponde, de acuerdo a su ruta.

"Cuando aceptaron los socios de la ruta uno y dos el proyecto del Conejobus, a las otras rutas no se les tomó en cuenta, por eso hoy hacemos el llamado al gobierno del estado y al secretario del transporte, Aquíles Espinosa García, que se tomen cartas serías en este asunto lo antes posible, se está trabaja do en atención y con respeto, pero que no se trastoque los intereses del sector, que ha demostrado su civilidad y madures con la atención a las propuestas y reformas que se han hecho en beneficio de los trabajadores del volante", señalaron.

Por último puntualizaron que no por eso se va a ceder y permitir que se ocasione la invasión de rutas, porque al rato vamos a meter a cualquier ruta que se les antoje, y si esto sucede, precisaron, van a tomar otras medidas en el tema de las manifestaciones por la inconformidad generalizada en este sector.