A la alza el precio de granadilla colombiana producido en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Para Constantino Gómez Gómez, el precio de la granadilla colombiana se ha disparado en lo que va de este 2021 ya que en el año 2020 tras la pandemia el precio se vino a la baja llegando a costar una reja hasta 150 y actualmente se ha mantenido entre 400 a 500 pesos.

“Nos afectó la pandemia en el mes de marzo de 2020 Porque llegó hasta 150 la caja y ya no lo querían llevar a México, pero en el mes de octubre a la fecha se ha comenzado a recuperar costando como 450 cada reja y ahorita lo están peleando entre 500 y 550 pesos, pero también se gasta mucho para la producción. En los mercados de San Cristóbal se venden pero no mucho porque la gente no lo paga a ese precio, pagan mejor lo que se lo llevan fuera”, dijo.

Entrevistado en los terrenos de producción de unas 4 hectáreas que trabaja desde hace 4 años reveló ha obtenido de mil a mil 500 cajas y poco a poco ha mejorado su producción ya que cada año ha obtenido nuevos conocimientos para que la fruta no se dañe, pues no puede estar muy expuesto al sol pero tampoco mucho a la humedad y debe estar podando las hojas.









Destacó que la gran mayoría de compradores que lo buscan en la comunidad Pozo Colorado, situado a unos 30 minutos de la Cabecera municipal se los llevan en varios camiones al Estado de Puebla y la Ciudad de México, pero supone que también a otros lugares, y desconoce si al extranjero porque como no tiene químicos calcula poca duración una vez cortada de las matas.

“Les recomiendo la granadilla Colombiana porque tiene un buen sabor, una dulzura, las flores son muy bonitas, llevó como 4 años produciendolo, comencé consumiéndolo, y la inversión es costosa por el tipo de material que se usa para que estén colgados como postes, alambres y alambrones”, refirió.

Gómez Gómez cálculo en las 4 hectáreas que trabaja junto a otras dos personas hay una inversión de 300 mil pesos por hectárea y con la experiencia que ha obtenido logra tener cosecha todo el año, aunque no siempre es la misma porque depende de las inclemencias del Tiempo.

Dejó en claro que no ha recibido y mucho menos buscado algún apoyo de gobierno como lo hacían en su comunidad de origen El Guayabal, municipio de Zinacantán donde producía otras cosas ya que es mucho los trámites y solo se dedica a cuidarlos de las arañas rojas o ácaros que afectan a las plantas o por el clima l“la mancha de la fruta, por mucho frío o niebla” para así obtener la máxima producción.