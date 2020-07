A los diez días de aliviarse de Covid-19 ya no se es contagioso: Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, realizó la conferencia de salud diaria desde el estado de Tabasco donde se dio a conocer que actualmente a nivel nacional hay una disponibilidad de 53% de camas de hospitalización general disponibles mientras que 47% están ocupadas.

Además en cuanto a camas con ventiladores, 62% están disponibles y 38% ocupadas, hay en el país 378 mil 285 casos confirmados acumulados, 90 mil 970 casos sospechosos acumulados, 426 mil 869 pruebas negativas, van al día de hoy 42 mil 645 defunciones mientras que 242 mil 692 personas se han recuperado tras padecer la enfermedad.

















Durante la conferencia de salud se abrió espacio para la participación de la secretaria de salud en Tabasco, Silvia Roldán quien aseguró que el 70 por ciento de la gente que ha fallecido por Covid-19 tenía una complicación de enfermedades como diabetes e hipertensión.

La funcionaria hizo hincapié en la importancia de que la población coopere y deje de “tener pavor de ir al hospital” Roldán dijo que las personas se compran un tanque de oxígeno, se queda en su casa y “pierde un tiempo divino para ser atendido, cuando llegan al hospital llegan directamente a intubarse”.













Debido a lo anterior, la titular de salud en Tabasco, consideró importante una campaña en que se informe a la gente que no tenga miedo, por lo que en su estado están buscando a los pacientes pues “se requiere la participación de todos, vamos a hacer cercos, necesitamos que no haya reporteros afuera de los hospitales filmando a los féretros”, es morboso, consideró.

Lo importante, concluyó Roldán es convencer a la gente de que quien no está grave se quede en casa y quien sí tiene síntomas más preocupantes, sí acuda a hospitales en busca de atención.













Por su parte López Gatell, aseguró que es necesario “necesitamos una perspectiva de los tres niveles, trabajamos multisectorialmente todos los niveles de gobierno”, cuestionado acerca del tratamiento con plasma, aseguró que aún que se realiza ya en el país, este uso conocido como “plasma convaleciente” aún no es una forma de tratamiento de aplicación estandarizada.

En tanto que sobre el regreso a las labores normales de quien ha padecido Covid-19 y debe reintegrarse al empleo, no hay problema en su reintegración pues dijo que hay evidencia científica que indica que no se tienen esperar los 14 días, a partir de los 10 días se ha visto que la persona deja de ser una fuente de contagio por lo que incluso no es necesario hacer una prueba para asegurarse de que ya no tenga el virus.