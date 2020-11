A partir del primero de diciembre sube el precio de la tortilla

El grupo de Industriales de la Tortilla en Chiapas, anuncian incremento al precio de la tortilla en el estado debido a que las empresas harineras que surten a las más de cinco mil mil tortillerías, les ha informado que subieran más de 650 pesos la tonelada de harina.

Jose Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla en Chiapas, dijo que en promedio el precio del kilogramos subiría un peso, y que en el estado el precio por kilogramo se modificaría debido a los costos para transportar la harina a los municipios más alejados de la planta que se encuentra en en el centro del estado.

Municipios Promueven "Ruta de Cabotaje" Puerto Chiapas-Manzanillo





Los agremiados señalaron que además de la harina también ha incrementado otros insumos como el gas, que en los últimos tres meses ha subido su precio hasta tres veces y el precio de la torta ha subido tres veces en los dos últimos años.

Además de que las empresas harineras nunca han preguntado si pueden incrementar su precio "en una mesa de negociación sentamos a los empresarios y a Profeco y ellos dijeron que aceptaban las multas de Profeco y que iban a enfrentar un proceso legal, pero el precio no lo iban a bajar", afirma Salazar Ballinas.

Dejó en claro que no son los industriales de la tortilla los responsables de este aumento, y qué van a esperar a que las autoridades actúen puesto que el gobierno federal ha señalado que no hay condiciones para elevar los precios, pero a los harineros eso no les preocupa".

En el último de los casos y en señal de protesta podrían tomar la decisión de realizar un paro de tortillería por un día, pero eso lo van a valorar "puesto que no queremos afectar a la población, pero nos nos dejan otra alternativa", finalizó.