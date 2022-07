A pesar de inflación en México, antros y bares no suben sus precios

En estos últimos meses han aumentado los precios de varios artículos debido a la última inflación que se vivió en México; tras esto, muchos antros y cantinas resultaron afectadas, sin embargo, la mayoría de los que se encuentran ubicados en Tuxtla a la altura de la 15 poniente y que son regidos por la asociación de bares y antros no incrementaron sus costos, según nos platicó Luis Meza, uno de los encargados de distintos establecimientos.

Los precios de las botellas, pollo para las alitas y distintos snacks, tostadas, cristalería y distintos artículos se dispararon debido a la inflación; a pesar de eso, la mayoría de los antros ubicados en la capital chiapaneca decidieron no incrementar sus precios en estos primeros meses para evitar la pérdida de clientes en épocas de vacaciones pues ahora es cuando más gente asiste teniendo incluso el lugar lleno los días jueves, cuando comienza el espectáculo.









Luis Meza, encargado de distintos negocios de la 15 poniente, mejor conocida como la zona de antros afirmó que los precios si han subido a la hora de surtir sus bóvedas, no obstante, a pesar de eso, se ha decidido de momento no incrementar las tarifas dentro de los establecimientos pues la intención es continuar con la buena racha que se ha tenido en los últimos días.

“Los precios de los licores y de la canasta básica incrementaron, quizá la gente piensa que no nos afecta pero nosotros compramos pollo, distintos artículos para nuestros snacks y es ahí donde más no pega; sin embargo, la indicación fue clara y hasta el momento no vamos a aumentar nuestros precios pues hemos tenido una alza de clientes” comentó.

Sobre la pandemia y sus afectaciones el joven chiapaneco informó que como todo, los contagios siguen pegando, pero ya no es como antes, pues ahora el miedo de salir se ha perdido y ya la gente asiste, no obstante sigue afectando en el tema de los trabajadores pues deben mandarlos a reposar cuando alguien sale positivo por COVID.





Lee también: Pollos en las nubes, el precio del kilo cada vez va más en aumento





“Como todo, la pandemia afectó pero antes fue peor, la gente temía por salir solo de su casa ahora no hablemos de ir a lugares con gente; ahora sigue pegando pero ya no es como antes, quizá en el tema del personal pues no sabes cuándo tendrás que mandar a descansar por varios días a tus trabajadores que resultan positivos” comentó.

Acerca sobre los rumores de que ahora están cobrando, comentó que aquellos establecimiento que están regidos por la asociación nunca cobrarán por acceso a menos que sea un evento privado y aún así no son ellos los que cobran sino las personas que realizan el evento quienes cobran las entradas.