A toda prisa la Ley de Movilidad y Transporte del Estado: Mario Bustamante

El presidente de la Alianza del Autotransporte , Mario Bustamante Grajales, sostuvo que el Congreso del Estado "quedó a deber una amplia consulta" para elaborar la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, proyecto que dio entrada el 20 de octubre y aprobó por mayoría el día 22, "se hizo a toda prisa".

Insiste que era viable la opinión del sector al menos con la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, integrada por los diputados Maya De León Villard, Jorge Jhonattan Molina Morales, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, Olga Luz Espinosa Morales, Silvia Torreblanca Alfaro e Iris Adriana Aguilar Pavón.

Las leyes se reforman o se construyen para beneficio social, más que para unos cuantos destinatarios, pero sin da que para que pueda ser más funcional los diputados locales debieron abrir un espacio en sus agendas para pedir las opiniones a los transportistas que contribuyen a la prestación del servicio, reiteró Bustamante Grajales.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"En los dos sexenios pasados con Juan José Sabines Guerrero del 2006 al 2012 y con Manuel Velasco Coello, del 2012 al 2018, se hicieron muchas reformas a la ley de transporte y ninguna funcionó, eso se puede revisar, porque en un deseo de quedar bien con el poder los diputados actuaron a la ligera, una ley de esa manera es poco funcional y el resultado lo estamos viendo, el transporte está de cabeza".

Acusó el representante del sector que nunca dieron los diputados de aquella época, la oportunidad a los prestadores de servicios de aportar, no para que los nosotros decidiéramos, sencillamente para enriquecerla para el beneficio colectivo; con una ley no analizada, va a pasar lo mismo, una ley más, "letra muerta", no se va a tener el resultado que se desea para el bien de la colectividad.

El día de la aprobación por el pleno, la diputada local Luz María Palacios Farrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestó en contra de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, ya que a su juicio antes de ser aprobada debió ser consensada con todos y cada uno de los sectores, organizaciones y ciudadanía, para no afectar a los grupos económicos y sociales del estado.

Ahora hay que conocer a fondo el planteamiento de los legisladores y legisladores, que tampoco alcanzaron el consenso al cien por ciento, la aprobación fue por mayoría y hay una puerta abierta para que pueda entrar cualquiera a prestar el servicio, lo que hay que afinarla y revisar y analizar los conflictos que en otros estados está causando muchos conflictos como en la Ciudad de México.

En Chiapas la sociedad está harta de conflictos y de diferencias entre Estado y sociedad, y la única forma de prevenirla es oxigenando la toma de decisiones, hoy son más los que están prestando servicio de manera irregular que los concesionarios, por ello la importancia de consensuar las leyes, "los diputados locales se fueron por la libre, se precipitaron bastante", enfatizó subrayó Bustamante Grajales.





Por otra parte, dijo que el sector transporte sigue acatando las recomendaciones sanitarias del Consejo Estatal de Seguridad en Salud que consiste en no llevar el cupo completo, distanciamiento entre los pasajeros, el uso obligatorio del cubrebocas para los usuarios, el uso del gel antibacterial, primero está la vida y la salud, es lo que hemos recomendado a concesionarios y operadores de las unidades en todas las rutas y en todos los municipios.

Económicamente el sector está golpeado, muchas rutas no están operando, no sabemos si se van a levantar, debían sus unidades, otros debían a refaccionarias, la pandemia sigue causando estragos, hay quienes esperaban el inicio de clases para reponerse, pero estas ya iniciaron en casa, a distancia, virtual, la realidad ha cambiado y tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, puntualizó.